"Мне плевать на Россию, я не гражданин РФ", — уволенный из МВД Гогилашвили (видео)

Бывший топ-чиновник утверждает, что украинское гражданство получил в 2019 году, пройдя всю процедуру, включая оформление разрешений на временное и постоянное проживание.

Уволенный с должности замглавы МВД Александр Гогилашвили опроверг информацию о том, что является гражданином России. Об этом экс-замминистра рассказал в интервью "Бабелю".

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На прямой вопрос журналиста, есть ли у него российское гражданство, Александр Гогилашвили утвердительно ответил: "Нет".

Экс-замглавы МВД также отказался комментировать информацию СМИ о том, что он в 2012 году в Ростове-на-Дону оформил себе российский заграничный паспорт.

"Что там действительно в России или недействительно, я обсуждать не буду, потому что это Россия. Мы с этой страной воюем. И все заявления, которые делает Россия, мне не интересны. Мне плевать на Россию. Я не гражданин РФ", — продолжил Александр Гогилашвили в интервью.

Бывший замминистра внутренних дел назвал себя бывшим гражданином России и подчеркнул, что украинский паспорт он получил в 2019 году.

Процедуру получения гражданства, как утверждает Александр Гогилашвили, он прошел "от А до Я", включая оформление разрешений на временное и постояние проживание на территории Украины.

О переезде из РФ экс-замглавы МВД задумался во времена Революции Достоинства.

"Я решил, что не хочу быть гражданином страны-агрессора. Сюда прилагаем историю с Грузией в 2008 году и 1989 году. Потому что (Россия — ред.) сломала мою жизнь, жизнь моей семьи и продолжает делать это до сих пор", — заявил Александр Гогилашвили и добавил, что справку на проживание в Украине он получил до назначения в МВД.

Бывший топ-чиновник также подтвердил, что перед получением должности в профильном министерстве он прошел спецпроверку.

[ + – ] Александр Гогилашвили опроверг наличие гражданства РФ

Напомним, 11 декабря в СМИ появилось видео, на котором тогдашний замглавы МВД Александр Гогилашвили устроил разборки на блокпосту в зоне ООС и пытался влезть в драку с полицейскими, которые остановили автомобиль топ-чиновника.

12 декабря появилось новое видео с участием Александра Гогилашвили, которое было снято в Киеве в конце ноября. На ролике замглавы МВД оскорблял полицейских, которые также остановили автомобиль чиновника и проверяли его документы по базе данных.

13 декабря в СМИ появилась информация о том, что Александр Гогилашвили является гражданином РФ. Топ-чиновника после скандальных видеороликов внесли в базу "Миротворца". В этот же день опубликовали распоряжение Кабинета министров об увольнении Александра Гогилашвили с должности замглавы МВД.

14 декабря проект Bihus.Info опубликовал расследование, в котором говорилось, что семья Александра Гогилашвили находится под охраной "Альфы" СБУ. А 15 декабря журналисты "Слидство.Инфо" в своем материале заявили, что экс-замглавы МВД проживает в одном особняке с руководителем военной разведки Кириллом Будановым.