"Мені начхати на Росію, я не громадянин РФ", — звільнений з МВС Гогілашвілі (відео)

Колишній топчиновник стверджує, що українське громадянство отримав у 2019 році, пройшовши всю процедуру, включаючи оформлення дозволів на тимчасове та постійне проживання.

Звільнений із посади заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі спростував інформацію про те, що є громадянином Росії. Про це ексзаступник міністра розповів в інтерв'ю "Бабелю".

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На пряме запитання журналіста, чи має той російське громадянство, Олександр Гогілашвілі ствердно відповів: "Ні".

Ексзаступник голови МВС також відмовився коментувати інформацію ЗМІ про те, що він у 2012 році в Ростові-на-Дону оформив собі російський закордонний паспорт.

"Що там справді в Росії, я обговорювати не буду, тому що це Росія. Ми з цією країною воюємо. І всі заяви, які робить Росія, мені не цікаві. Мені начхати на Росію. Я не громадянин РФ", — продовжив Олександр Гогілашвілі в інтерв'ю.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ назвав себе колишнім громадянином Росії та наголосив, що український паспорт він отримав у 2019 році.

Процедуру отримання громадянства, як стверджує Олександр Гогілашвілі, він пройшов "від А до Я", включаючи оформлення дозволів на тимчасове та постійне проживання на території України.

Про переїзд із РФ ексзаступник голови МВС задумався за часів Революції Гідності.

"Я вирішив, що не хочу бути громадянином країни-агресора. Сюди докладаємо історію з Грузією у 2008 році та 1989 році. Тому що (Росія — ред.) зламала моє життя, життя моєї родини і продовжує робити це досі", — заявив Олександр Гогілашвілі та додав, що довідку на проживання в Україні він отримав до призначення в МВС.

Колишній топчиновник також підтвердив, що перед здобуттям посади в профільному міністерстві він пройшов спецперевірку.

[ + – ] Олександр Гогілашвілі спростував наявність громадянства РФ

Нагадаємо, 11 грудня у ЗМІ з'явилося відео, на якому тодішній заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі влаштував розбирання на блокпосту в зоні ООС та намагався влізти у бійку з поліцейськими, які зупинили автомобіль топчиновника.

12 грудня з'явилося нове відео за участю Олександра Гогілашвілі, яке було знято в Києві наприкінці листопада. На ролику заступник глави МВС ображав поліцейських, які також зупинили автомобіль чиновника та перевіряли його документи з бази даних.

13 грудня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олександр Гогілашвілі є громадянином РФ. Топчиновника після скандальних відеороликів внесли до бази "Миротворця". Цього ж дня опублікували розпорядження Кабінету Міністрів про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника голови МВС.

14 грудня проєкт Bihus.Info опублікував розслідування, у якому йшлося про те, що сім'я Олександра Гогілашвілі перебуває під охороною "Альфи" СБУ. А 15 грудня журналісти "Слідство.Інфо" у своєму матеріалі заявили, що ексзаступник голови МВС проживає в одному особняку з керівником військової розвідки Кирилом Будановим.