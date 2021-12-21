"Мы можем гордиться". Шуляк перечислила главные достижения "слуг народа" за 2021 год

В список главы партии попали, в частности, судебная и земельная реформы. В следующем году политическая сила намерена расширить сеть своих офисов в украинских регионах.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что продолжение земельной реформы и "тотальную" диджитализацию можно причислить к достижениям представителей политической силы в Верховной Раде за 2021 год. Об этом она сказала в ходе итоговой пресс-конференции партии во вторник, 21 декабря.

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Так, Шуляк перечислила следующие достижения "слуг народа" в парламенте за 2021 год:

"Мы можем гордиться этим не только как фракция, но и как парламент IX созыва", — сказала руководитель политсилы.

Среди планов партии на 2022 год Шуляк перечислила открытие районных офисов политической силы, активизация работы молодежного крыла "Слуги народа" и объединения "ЗеЖінки", пересмотр устава партии и введение нового органа — дисциплинарной комиссии политсилы.

"Эта комиссия будет разбираться с разными "зашкварами" всех депутатов, не только народных, но и тех, кто был избран от "Слуги народа" на местном уровне", — отметила Шуляк.

Напомним, в ходе этой же пресс-конференции глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал "большую демандатизацию" — прекращение полномочий депутатов местных советов, которые не оправдали ожидания избирателей.

Также политик заявил, что прошедший год был удачным для Украины в плане экспорта, и превысить достигнутые показатели будет сложной задачей.