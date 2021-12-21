"Ми можемо пишатися". Шуляк перерахувала головні досягнення "слуг народу" за 2021 рік

До списку голови партії потрапили, зокрема, судова та земельна реформи. Наступного року політична сила збирається розширити мережу своїх офісів в українських регіонах.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає, що продовження земельної реформи та "тотальну" діджиталізацію можна зарахувати до здобутків представників політичної сили у Верховній Раді за 2021 рік. Про це вона сказала під час підсумкової пресконференції партії у вівторок, 21 грудня.

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Так, Шуляк перерахувала такі досягнення "слуг народу" в парламенті за 2021 рік:

"Ми можемо пишатися цим не лише як фракція, а й як парламент IX скликання", — сказала керівниця політсили.

Серед планів партії на 2022 рік Шуляк перерахувала відкриття районних офісів політичної сили, активізацію роботи молодіжного крила "Слуги народу" та об'єднання "ЗеЖінки", перегляд статуту партії та запровадження нового органу — дисциплінарної комісії політсили.

"Ця комісія розбиратиметься з різними "зашкварами" всіх депутатів, не тільки народних, а й тих, хто був обраний від "Слуги народу" на місцевому рівні", — зазначила Шуляк.

Нагадаємо, під час цієї ж пресконференції голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував "велику демандатизацію" — припинення повноважень депутатів місцевих рад, які не виправдали очікування виборців.

Також політик заявив, що минулий рік був вдалим для України щодо експорту, і перевищити досягнуті показники буде складним завданням.