"Два президента конфликтуют, что подумает мир": Кличко решил защитить Порошенко

Украину осадили бедность, коррупция, коронавирус и экономический кризис, поэтому надо объединяться, а не конфликтовать, считает столичный градоначальник.

Все действия, которые происходят вокруг пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, негативно влияют на ситуацию внутри страны и ее имидж. Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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"Что думает мир, когда два президента одной страны конфликтуют между собой? Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больше враг? Хотя настоящий враг известен и грозит дальнейшей агрессией", – отметил глава столицы.

Украину, по его словам, давно осадили бедность, коррупция, высокие тарифы, коронавирус и экономический кризис. Поэтому нужно показать единство общества, чтобы сохранить независимость и европейское будущее страны, добавил мэр Киева.

"Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину", – резюмировал Кличко.

Напомним, что 24 декабря в СМИ появилась информация о том, что один из заместителей генпрокурора Украины подписал ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Его адвокаты не подтвердили и не опровергли это, но заявили, что решение об аресте пятого президента рассмотрят тайно.

Сам Порошенко сейчас не в Украине, но обещает вернуться и "поговорить" с действующими властями.

Фокус уже писал, что нардепу подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, Порошенко повлиял на срыв поставок угля из ЮАР и своими решениями способствовал тому, чтобы боевики "ЛДНР" получили более 200 миллионов гривен. За это пятому президенту грозит 15 лет лишения свободы.