"Два президенти конфліктують, що подумає світ": Кличко вирішив захистити Порошенка

Україну взяли в облогу бідність, корупція, коронавірус та економічна криза, тому треба об'єднуватися, а не конфліктувати, вважає столичний мер.

Усі дії, що відбуваються навколо п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, негативно впливають на ситуацію всередині країни та її імідж. Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

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"Що думає світ, коли два президенти однієї країни конфліктують між собою? Що думають громадяни країни, коли її нинішній і колишній президенти з'ясовують, хто більший ворог? Хоча справжній ворог відомий і загрожує подальшою агресією", – зазначив мер столиці.

Україну, за його словами, давно взяли в облогу бідність, корупція, високі тарифи, коронавірус та економічна криза. Тому потрібно показати єдність суспільства, щоб зберегти незалежність та європейське майбутнє країни, додав мер Києва.

"Нам треба боротися не одне проти одного, а за Україну", – резюмував Кличко.

Нагадаємо, що 24 грудня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що один із заступників генпрокурора України підписав клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Його адвокати не підтвердили та не спростували це, але заявили, що рішення про арешт п'ятого президента розглянуть таємно.

Сам Порошенко наразі не в Україні, але обіцяє повернутися і "поговорити" з чинною владою.

Фокус уже писав, що нардепу підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. За версією СБУ, Порошенко вплинув на зрив постачання вугілля з ПАР і своїми рішеннями сприяв тому, щоби бойовики "ЛДНР" отримали понад 200 мільйонів гривень. За це п'ятому президентові загрожує 15 років ув'язнення.