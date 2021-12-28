Печерский суд Киева не получал ходатайство о мере пресечения для Петра Порошенко

Пресс-секретарь суда также отказался подтверждать или опровергать, что Фемида своим решением от 24 декабря разрешила задержать пятого президента для доставки его на судебное засседание.

Печерский районный суд Киева не получал ходатайство от правоохранителей об избрании пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения. Эту информацию в комментарии РБК подтвердил пресс-секретарь столичного суда Виталий Чергавый.

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По состоянию на 12:30 28 декабря, ходатайство силовиков об избрании обвиняемому в госизмене Петру Порошенко меры пресечения в виде ареста с возможным залогом в 1 млрд гривен в Печерский райсуд Киева передано не было.

"В базе (Печерского суда — ред.) информации о поступлении такого ходатайства нет", — подчеркнул Виталий Чергавый в общении с журналистами.

Пресс-секретарь также не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что Печерский районный суд Киева своим решением от 24 декабря разрешил задержать пятого президента Петра Порошенко для доставки его на судебное заседание.

"Потому что это закрытое судебное заседание, это тайна досудебного расследования и пусть эти вопросы разглашает следователь, так как он руководит этими процессами", — объяснил Виталий Чергавый свое нежелание подтверждать или опровергать информацию о решении Фемиды относительно нардепа от "Европейской солидарности".

Напомним, 20 декабря Госбюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене Петру Порошенко. В отношении пятого президента проводится досудебное расследование по делу о поставках угля из ОРДЛО в Украину.

По данным СБУ, Петр Порошенко через схемы с поставками угля в Украину профинансировал оккупационные власти Донбасса на 200 млн гривен. Следователи, которые также подозревают нардепа в содействии террористической деятельности, утверждают, что пятый президент причастен к срыву контрактов на импорт угля из ЮАР.

Петр Порошенко, которому сообщили о подозрении во время его командировки, записал видеообращение и сообщил, что планирует вернуться в Украину. По словам пятого президента, оставаться в Европе он не планирует и пообещал, что у него будет серьезный разговор с властями из-за обвинений в госизмене.

24 декабря СМИ сообщили, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Петра Порошенко и доставить на судебное заседание для рассмотрения меры пресечения по делу о госизмене. В этот же день Офис генпрокурора подтвердил, что будет ходатайствовать об аресте Петра Порошенко с возможным внесением залога в размере 1 млрд гривен.