Печерський суд Києва не отримував клопотання про запобіжний захід для Петра Порошенка

Прессекретар суду також відмовився підтверджувати чи спростовувати, що Феміда своїм рішенням від 24 грудня дозволила затримати п'ятого президента для доставки його на судове засідання.

Печерський районний суд Києва не отримував клопотання від правоохоронців про обрання п'ятому президентові Петру Порошенку запобіжного заходу. Цю інформацію в коментарі РБК підтвердив речник столичного суду Віталій Чергавий.

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Станом на 12:30 28 грудня, клопотання силовиків про обрання обвинуваченому в держзраді Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливою заставою в 1 млрд гривень до Печерського райсуду Києва передано не було.

"У базі (Печерського суду — ред.) інформації про надходження такого клопотання немає", — наголосив Віталій Чергавий у спілкуванні з журналістами.

Прессекретар також не підтвердив, але й не спростував інформацію про те, що Печерський районний суд Києва своїм рішенням від 24 грудня дозволив затримати п'ятого президента Петра Порошенка для доставки на судове засідання.

"Бо це закрите судове засідання, це таємниця досудового розслідування і нехай ці питання розголошує слідчий, оскільки він керує цими процесами", — пояснив Віталій Чергавий своє небажання підтверджувати чи спростовувати інформацію щодо рішення Феміди щодо нардепа від "Європейської солідарності".

Нагадаємо, 20 грудня Держбюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді Петру Порошенку. Щодо п'ятого президента проводиться досудове розслідування у справі про постачання вугілля з ОРДЛО в Україну.

За даними СБУ, Петро Порошенко через схеми з постачанням вугілля в Україну профінансував окупаційну владу Донбасу на 200 млн гривень. Слідчі, які також підозрюють нардепа у сприянні терористичній діяльності, стверджують, що п'ятий президент причетний до зриву контрактів на імпорт вугілля з ПАР.

Петро Порошенко, якому повідомили про підозру під час його відрядження, записав відеозвернення та повідомив, що планує повернутися до України. За словами п'ятого президента, залишатися в Європі він не планує і пообіцяв, що матиме серйозну розмову з владою через звинувачення в держзраді.

24 грудня ЗМІ повідомили, що Печерський районний суд Києва дозволив затримати Петра Порошенка та доставити на судове засідання для розгляду запобіжний захід у справі про держзраду. Цього ж дня Офіс генпрокурора підтвердив, що клопотатиме про арешт Петра Порошенка з можливим внесенням застави в розмірі 1 млрд гривень.