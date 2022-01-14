"Судьи нет": Адвокат назвал дату, когда огласят решение об аресте имущества Порошенко

Судья по делу о госизмене пятого президента Украины взяла отпуск, поэтому с текстом решения об аресте имущества политик ознакомится после прилета в Украину.

Текст решения Печерского райсуда Киева об аресте имущества пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, обнародуют 19 января. Об этом сказал адвокат Денис Галанский журналистам 14 января, его комментарий опубликовал телеканал "Дом".

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По его словам, изначально полный текст определения собирались зачитать в суде сегодня в 12:00.

"Заседание по оглашению полного текста решения об аресте имущества Петра Порошенко сегодня не будет. Нам дали расписку, что это будет 19 января в 13:50", – уточнил Галанский.

Адвокат добавил, что судьи по делу Порошенко сейчас нет, она пребывает в отпуске.

"Причин мы не установили и это не наше дело", — заключил Галанский.

Напомним, что Печерский районный суд Киева 6 января арестовал все имущество и активы пятого президента Украины. Его подозревают в госизмене и содействии терроризму за участие в незаконных поставках угля из ОРДЛО.

В Госбюро расследований опровергали информацию об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", которые аффилированы с Порошенко.

После ареста имущества пятого главы государства судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая оказалась в базе центра "Миротворец" за "разрушение и дискредитацию судебной системы Украины".

Порошенко собирается прилететь из Польши утром 17 января в аэропорт "Киев". Партия "Евросолидарность" призвала сторонников встретить его.