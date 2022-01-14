"Судді немає": Адвокат назвав дату, коли оголосять рішення про арешт майна Порошенка

Суддя у справі про держзраду п'ятого президента України взяла відпустку, тому з текстом рішення про арешт майна політик ознайомиться після прильоту в Україну.

Текст рішення Печерського райсуду Києва щодо арешту майна п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, оприлюднять 19 січня. Про це сказав адвокат Денис Галанський журналістам 14 січня, його коментар опублікував телеканал Дом.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, спочатку повний текст ухвали збиралися зачитати в суді сьогодні о 12:00.

"Засідання щодо оголошення повного тексту рішення про арешт майна Петра Порошенка сьогодні не буде. Нам дали розписку, що це буде 19 січня о 13:50", – уточнив Галанський.

Адвокат додав, що судді у справі Порошенка наразі немає, вона перебуває у відпустці.

"Причин ми не встановили і це не наша справа", — сказав Галанський.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва 6 січня заарештував усе майно та активи п'ятого президента України. Його підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО.

У Держбюро розслідувань спростовували інформацію про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", які афілійовані з Порошенком.

Після арешту майна п'ятого глави держави суддя Печерського райсуду Києва Віта Бортницька опинилася в базі центру "Миротворець" за "руйнування та дискредитацію судової системи України".

Порошенко має намір прилетіти з Польщі вранці 17 січня до аеропорту "Київ". Партія "Євросолідарність" закликала прихильників зустріти його.