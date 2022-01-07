ДБР назвало фейком інформацію "Євросолідарності" про арешт активів "Прямого" та "5 каналу"

Відомство запевняє, що суд наклав арешт лише на майно, яке належить Петру Порошенку. Адвокат п'ятого президента звинуватив Держбюро у брехні та показав витримку із судового рішення.

Державне бюро розслідувань назвало неправдивою інформацію партії "Європейська солідарність" про те, що Печерський районний суд Києва не лише заарештував все майно п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, але також заарештував активи телеканалів "Прямий" та "5 канал". Відповідну заяву відомство поширило на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 7 січня.

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У ДБР заявили, що суд "обґрунтовано ухвалив рішення про арешт" майна підозрюваного в державній зраді та сприянні тероризму Порошенка, а їхня належність політику підтверджена інформацією з різних реєстрів.

"Очікуваною реакцією стало поширення неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа", що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на зазначені канали та їх активи не накладався", — стверджують у відомстві, запевнивши, що рішення суду не наклало жодних обмежень на роботу ЗМІ.

Держбюро розслідувань наголосило, що арешт було накладено виключно на майно та корпоративні права, власником яких, згідно з даними реєстрів, є Порошенко. При цьому у відомстві заявили, що рішення суду забороняє лише передавати заарештоване майно третім особам, проте воно не позбавляє власника інших прав.

[ + – ] У ДБР спростовують арешт активів "Прямого" та "5 каналу"

У свою чергу адвокат п'ятого президента Ігор Головань у своєму Facebook заявив, що Держбюро розслідувань "бреше" і прикріпив до посту фотографії, за його словами, прокурорського клопотання та рішення суду про арешт "компаній, які мають пряме відношення до трансляції програм опозиційних телеканалів" — "Телерадіокомпанія "НБМ — Запоріжжя" та "Телерадіокомпанія "Автор ТВ". Водночас юрист наголосив, що частки Порошенка в капіталі цих компаній "давно немає".

[ + – ] Фотографія, як стверджує Головань, рішення суду

[ + – ] Фотографія, як стверджує Головань, клопотання Офісу генпрокурора

Відповідно до опублікованих Голованем фотографій, Офіс генпрокурора клопотав про арешт частки в компаніях у розмірі 78,93% та 79%.

"Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "Вільні медіа", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто прокурори і суддя навмисне наклали арешт на медіаактиви, які вже не належать Петру Порошенку", — стверджує Головань.

Також адвокат написав, що при складанні клопотання було допущено помилку — замість коду компанії "Автор ТВ" було вказано код іншого активу "Вільних медіа" — ТОВ "ТРК Експрес-інформ". За словами Голованя, ця неточність була допущена навмисно, оскільки влада зацікавлена "саме у знищенні опозиційних телеканалів". На завершення адвокат політика висловив упевненість, що "Вільні медіа" подадуть апеляцію на рішення суду.

[ + – ] Пост Ігоря Голованя у Facebook

У листопаді 2021 року Порошенко заявив, що був змушений продати акції своїх каналів "Прямий" та "5 канал" через "антіолігархічний закон".

У коментарі порталу "Детектор медіа" компанія "Вільні медіа", яка купила у п'ятого президента акції "Прямого" та "5 каналу", повідомила, що шукає різні шляхи фінансування телеканалів і не отримуватиме гроші від колишнього власника та його родини.

Нагадаємо, Порошенко підозрюється у державній зраді та сприянні терористичній діяльності у виробництві про постачання вугілля з ОРДЛО. У четвер, 6 січня, політик повідомив про намір повернутися до країни із закордонної поїздки 17 січня. Цього ж дня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи політика. Потім партія "Європейська солідарність", лідером якої є Порошенко, заявила, що суд своїм рішенням також наклав арешт на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал".