ГБР назвало фейком информацию "Евросолидарности" об аресте активов "Прямого" и "5 канала"

Ведомство уверяет, что суд наложил арест только на принадлежащее Петру Порошенко имущество. Адвокат пятого президента обвинил Госбюро во лжи и показал выдержку из судебного решения.

Государственное бюро расследований назвало ложной информацию партии "Европейская солидарность" о том, что Печерский районный суд Киева не только арестовал все имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, но также арестовал активы телеканалов "Прямой" и "5 канал". Соответствующее заявление ведомство распространило на своей странице в Facebook в пятницу, 7 января.

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В ГБР заявили, что суд "обоснованно принял решение об аресте" имущества подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму Порошенко, а их принадлежность политику подтверждена информацией из различных реестров.

"Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа", что не соответствует действительности, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался", — утверждают в ведомстве, заверив, что решение суда не наложило каких-либо ограничений на работу СМИ.

Госбюро расследований подчеркнуло, что арест был наложен исключительно на имущество и корпоративные права, владельцем которых, согласно данным реестров, является Порошенко. При этом в ведомстве заявили, что решение суда запрещает только передавать арестованное имущество третьим лицам, однако оно не лишает владельца других прав.

[ + – ] В ГБР опровергают арест активов "Прямого" и "5 канала"

В свою очередь адвокат пятого президента Игорь Головань в своем Facebook заявил, что Госбюро расследований "врет" и прикрепил к посту фотографии, по его словам, прокурорского ходатайства и решения суда об аресте "компаний, имеющих прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов" — ГП "Телерадиокомпания "НБМ" – Запорожье" и ООО "Телекомпания "Автор ТВ". В то же время юрист подчеркнул, что доли Порошенко в капитале этих компаний "давно нет".

[ + – ] Фотография, как утверждает Головань, решения суда

[ + – ] Фотография, как утверждает Головань, ходатайства Офиса генпрокурора

Согласно опубликованным Голованем фотографиям, Офис генпрокурора ходатайствовал об аресте доли в компаниях в размере 78,93% и 79%.

"Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "Свободные медиа", учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на уже не принадлежащие Петру Порошенко медиаактивы", — утверждает Головань.

Также адвокат написал, что при составлении ходатайства была допущена ошибка — вместо кода компании "Автор ТВ" был указан код другого актива "Свободных медиа" — ООО "ТРК Экспресс-информ". По словам Голованя, эта неточность была допущена намеренно, поскольку власти заинтересованы "именно в уничтожении оппозиционных телеканалов". В завершение адвокат политика выразил уверенность, что "Свободные медиа" подадут апелляцию на решение суда.

[ + – ] Пост Игоря Голованя в Facebook

В ноябре 2021 года Порошенко заявил, что был вынужден продать акции своих каналов "Прямой" и "5 канал" из-за "антиолигархического закона".

В комментарии порталу "Детектор медіа" компания "Свободные медиа", купившая у пятого президента акции "Прямого" и "5 канала", сообщила, что ищет разные пути финансирования телеканалов и не будет получать деньги от бывшего владельца и его семьи.

Напомним, Порошенко подозревается в в государственной измене и содействии террористической деятельности в производстве о поставках угля из ОРДЛО. В четверг, 6 января, политик сообщил о намерении вернуться в страну из зарубежной поездки 17 января. В этот же день Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы политика. Затем партия "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко, заявила, что суд своим решением также наложил арест на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал".