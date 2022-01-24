Германия становится участником конфликта на стороне агрессора, — "Европейская правда"

Политика Берлина в отношении Киева, по словам журналистов, приведет к имиджевым и финансовым потерям.

Германия совершает ошибку, когда в условиях возможного вторжения армии РФ в Украину становится участником конфликта на стороне страны-агрессора. Об этом говорится в редакционной статье издания "Европейская правда".

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В начале публикации указано, что материал выходит в формате Editorial — текст публикуется за подписью всей редакции и поддержан всеми журналистами издания.

"Европейская правда" отмечает, что прибегает к таким редакционным статьям только в исключительных случаях.

Журналисты в своем материале напоминают, что 21 января отношения между Украиной и Германией были на грани катастрофы из-за заявления уже бывшего главы ВМС ФРГ (Военно-морские силы Германии — ред.) Кай-Ахима Шенбаха. Экс-командующиий войсками во время поездки в Индию выразил уверенность в том, что Украина не вернет себе оккупированный Крым.

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После разглашения СМИ подробностей заявления Кай-Ахим Шенбах извинился за слова про полуостров и отметил, что его заявление не является официальной позицией Германии. Вечером 22 января командующий ВМС ФРГ подал рапорт об отставке.

Издание "Европейская правда" в своей статье предполагает, что позицию Шенбаха поддерживают многие должностные лица Германии, и слишком откровенное заявление офицера вывело ситуацию в отношениях между Киевом и Берлином на новый уровень.

"Происходящее нас совсем не радует, потому что такой сценарий будет бить как по немецким, так и по украинским интересам. Этот editorial – попытка донести до Берлина, насколько серьезна сложившаяся ситуация", — говорится в материале.

Германия, по словам журналистов, немало сделала для продвижения демократии в Украине, поддерживая различные реформы. В условиях военной агрессии со стороны России ФРГ предоставляла лечение раненым украинским военнослужащим, и оказала ведущую роль в плане введения секторальных санкций ЕС против РФ в 2014 году. Но украинское общество, как сказано в статье "ЕП", сейчас воспринимает Германию как страну, которая:

запрещает продажу своего вооружения для защиты Украины в условиях возможного вторжения российских войск;

блокирует поставки оружия другими партнерами, злоупотребляя механизмами Североатлантического Альянса, и подрывает обороноспособность Украины;

блокирует процесс вступления Украины в НАТО;

построила "Северный поток-2", "расчистив для России возможность нападения на Украину без вреда для ЕС".

"Если коротко, Германия все больше становится пособником агрессора в восприятии украинцев. Для Берлина это звучит грубо, но это правда. И это – настоящая катастрофа, последствия которой будут чем дальше, тем глубже. Подчеркнем, мы объясняем именно общественное восприятие, к которому однозначно и безальтернативно приводит политика Берлина", — добавили авторы публикации.

Журналисты отмечают, что политика Германии не поставлять вооружение "уходит корнями" во времена Второй мировой войны, и Берлин пытается избежать обвинений в участии в каких-нибудь вооруженных конфликтах.

Однако, как говорится в статье "ЕП", "политика Германии приводит к обратному результату: она становится участником конфликта, причем на стороне агрессора". Авторы также выдвинули предположение, что Берлин столкнется с серьезными имиджевыми потерями, которые будут выражаться в финансовом плане.

"Строить для себя имидж сторонника агрессии в отношении Украины – это убийственный для Берлина выбор, который необходимо пересмотреть как можно скорее. Ведь речь идет о последствиях, которые сохранятся на десятилетия…Весь мир видел маршруты британских самолетов с оружием для Украины, показательно облетавших немецкую территорию, чтобы избежать запроса на транзит к своему союзнику. Значение этого акта публичного недоверия в Берлине, кажется, снова недооценили, " — добавили журналисты.

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Авторы редакционной статьи выразили надежду, что новая власть в Германии воспользуется возможностью исправить отношения между Киевом и Берлином, и сменить политику поддержки агрессии против Украины.

Пресс-служба посольства Германии в Украине пока официально не комментировала материал "Европейской правды".

Напомним, в начале января МИД Украины потребовало от Германии разблокировать поставки вооружения Киеву. По словам посла Андрея Мельника, Берлин несет перед Украиной такую же историческую ответственность, как и перед Израилем, поэтому страна должна поставить украинской армии в ближайшее время оборонительное вооружение.

Информация о блокировке поставок вооружения Украине появилась в СМИ в декабре 2021 года. По данным журналистов, представитель Германии в набсовете Агентства НАТО заблокировал передачу Киеву противодронных винтовок, которые уже были куплены украинской стороной.