Німеччина стає учасником конфлікту на боці агресора, — "Європейська правда"

Політика Берліна щодо Києва, за словами журналістів, призведе до іміджевих та фінансових втрат.

Німеччина робить помилку, коли в умовах можливого вторгнення армії РФ в Україну стає учасником конфлікту на стороні країни-агресора. Про це йдеться у редакційній статті видання "Європейська правда".

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На початку публікації зазначено, що матеріал виходить у форматі Editorial — текст публікується за підписом усієї редакції та підтриманий усіма журналістами видання.

"Європейська правда" зазначає, що вдається до таких редакційних статей лише у виняткових випадках.

Журналісти у своєму матеріалі нагадують, що 21 січня відносини між Україною та Німеччиною були на межі катастрофи через заяву вже колишнього голови ВМС ФРН (Військово-морські сили Німеччини – ред.) Кай-Ахіма Шенбаха. Екскомандувач військами під час поїздки до Індії висловив упевненість у тому, що Україна не поверне собі окупований Крим.

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Після розголошення ЗМІ подробиць заяви Кай-Ахім Шенбах вибачився за слова про півострів і зазначив, що його заява не є офіційною позицією Німеччини. Увечері 22 січня командувач ВМС ФРН подав рапорт про відставку.

Видання "Європейська правда" у своїй статті припускає, що позицію Шенбаха підтримують багато посадових осіб Німеччини, і надто відверта заява офіцера вивела ситуацію у відносинах між Києвом та Берліном на новий рівень.

"Те, що відбувається, зовсім не тішить, тому що такий сценарій битиме як по німецьких, так і по українських інтересам. Цей editorial — спроба донести до Берліна, наскільки серйозна ситуація", — йдеться в матеріалі.

Німеччина, за словами журналістів, чимало зробила для просування демократії в Україні, підтримуючи різноманітні реформи. В умовах військової агресії з боку Росії ФРН надавала лікування пораненим українським військовослужбовцям, та відіграла провідну роль у плані запровадження секторальних санкцій ЄС проти РФ у 2014 році. Але українське суспільство, як сказано у статті "ЄП", зараз сприймає Німеччину як країну, яка:

забороняє продаж свого озброєння для захисту України за умов можливого вторгнення російських військ;

блокує постачання зброї іншими партнерами, зловживаючи механізмами Північноатлантичного Альянсу та підриває обороноздатність України;

блокує процес вступу України до НАТО;

збудувала "Північний потік-2", "розчистивши для Росії можливість нападу на Україну без шкоди для ЄС".

"Якщо коротко, Німеччина все більше стає спільником агресора у сприйнятті українців. Для Берліна це звучить брутально, але це правда. І це — справжня катастрофа, наслідки якої будуть чим далі, тим глибше. Підкреслимо, ми пояснюємо саме громадське сприйняття, до якого однозначно і безальтернативно приводить політика Берліна", — додали автори публікації.

Журналісти зазначають, що політика Німеччини не постачати озброєння "сягає корінням" до часів Другої світової війни, і Берлін намагається уникнути звинувачень в участі в якихось збройних конфліктах.

Проте, як йдеться у статті "ЄП", "політика Німеччини призводить до зворотного результату: вона стає учасником конфлікту, причому за агресора". Автори також висунули припущення, що Берлін зіткнеться із серйозними іміджевими втратами, які виявлятимуться у фінансовому плані.

"Будувати для себе імідж прихильника агресії стосовно України — це вбивчий для Берлина вибір, який необхідно переглянути якомога швидше. Адже йдеться про наслідки, що збережуться на десятиліття…Весь світ бачив маршрути британських літаків зі зброєю для України, що показово облетіли німецьку територію, аби уникнути запиту на транзит до свого союзника. Значення цього акту публічної недовіри в Берліні, здається, знову недооцінили", — додали журналісти.

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Автори редакційної статті висловили сподівання, що нова влада в Німеччині скористається можливістю виправити відносини між Києвом та Берліном та змінити політику підтримки агресії проти України.

Пресслужба посольства Німеччини в Україні поки що офіційно не коментувала матеріал "Європейської правди".

Нагадаємо, на початку січня МЗС України вимагало від Німеччини розблокувати постачання озброєння Києву. За словами посла Андрія Мельника, Берлін несе перед Україною таку саму історичну відповідальність, як і перед Ізраїлем, тому країна має поставити українській армії найближчим часом оборонне озброєння.

Інформація про блокування постачання озброєння Україні з'явилася у ЗМІ у грудні 2021 року. За даними журналістів, представник Німеччини у наглядовій раді Агентства НАТО заблокував передачу Києву протидронних гвинтівок, які вже були куплені українською стороною.