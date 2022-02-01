В Офисе президента рассказали, встретится ли Зеленский с Путиным на Олимпиаде в Пекине

Украинский лидер пока не планирует лететь в Китай, но про весь февраль говорить еще рано, сказал в комментарии Фокусу пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует визит в Пекин на открытие зимней Олимпиады, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в комментарии Фокусу заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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"Визитов (президента) в Китай во время Олимпиады не будет. Таких планов нет, но про весь февраль говорить еще рано", – сообщил он.

[ + – ] Путин и Зеленский встречались Фото: Getty Images

Никифоров вспомнил о переговорах в нормандском формате на уровне советников глав государств. Последняя такая встреча была 26 января этого года в Париже.

"Договорились встретиться как максимум через две недели. Сейчас идут разговоры о том, чтобы ускорить следующую встречу, которая должна пройти в Берлине. Это то, что происходит в данный момент. О прямых переговорах президента Украины и России речи пока не идет", – заключил пресс-секретарь Зеленского.

Что говорили в Кремле о встрече Зеленского и Путина?

В Кремле говорили, что не могут полностью исключить встречу Зеленского и Путина в Пекине.

"Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч (у Путина) не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем", — сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Однако, по словам Пескова, Путин в Пекине встретится с главой КНР Си Цзиньпином и посетит церемонию открытия Олимпиады.

[ + – ] Путин и Си Цзиньпин проведут полноформатные переговоры

"С ним (Си Цзиньпином) будут полноформатные переговоры", — добавил Песков.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Офисе президента Украины говорили, что Зеленский готов к встрече с Путиным "в любое время и в любом месте на нейтральной территории" с условием обсуждения Крыма.

Президент РФ заявлял о готовности к встрече, но отказался обсуждать Крым и Донбасс. СМИ писали о возможной встрече двух президентов в конце 2021-го или начале 2022 года.

Зеленский 22 января этого года предлагал президенту США Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным.

Отметим, что зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.