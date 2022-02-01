В Офісі президента розповіли, чи зустрінеться Зеленський з Путіним на Олімпіаді в Пекіні

Український лідер поки що не планує летіти до Китаю, але про весь лютий говорити ще рано, сказав у коментарі Фокусу речник глави держави Сергій Никифоров.

Президент України Володимир Зеленський не планує візиту до Пекіна на відкриття зимової Олімпіади, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це в коментарі Фокусу заявив речник президента Сергій Никифоров.

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"Візитів (президента) до Китаю під час Олімпіади не буде. Таких планів немає, але про весь лютий говорити ще зарано", – повідомив він.

[ + – ] Путін та Зеленський зустрічалися Фото: Getty Images

Никифоров згадав про переговори в нормандському форматі на рівні радників глав держав. Остання така зустріч була 26 січня цього року в Парижі.

"Домовилися зустрітися максимум через два тижні. Нині йдуть розмови про те, щоб прискорити наступну зустріч, яка має пройти в Берліні. Це те, що відбувається наразі. Про прямі переговори президента України та Росії не йдеться", — підсумував прессекретар Зеленського.

Що говорили у Кремлі про зустріч Зеленського та Путіна?

У Кремлі говорили, що не можуть повністю виключити зустріч Зеленського та Путіна в Пекіні.

"Через ковідні обмеження жодних двосторонніх зустрічей (у Путіна) не планується. І із Зеленським зустрічі теж у планах немає. Хоча й повністю виключити цього не можемо", — повідомляв прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

Проте, за словами Пєскова, Путін у Пекіні зустрінеться з главою КНР Сі Цзіньпіном та відвідає церемонію відкриття Олімпіади.

[ + – ] Путін та Сі Цзіньпін проведуть повноформатні переговори

"З ним (Сі Цзіньпіном) будуть повноформатні переговори", — додав Пєсков.

Нагадаємо, що у вересні минулого року в Офісі президента України говорили, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним "у будь-який час та у будь-якому місці на нейтральній території" з умовою обговорення Криму.

Президент РФ заявляв про готовність до зустрічі, але відмовився обговорювати Крим та Донбас. ЗМІ писали про можливу зустріч двох президентів наприкінці 2021-го або на початку 2022 року.

Зеленський 22 січня цього року пропонував президенту США Джо Байдену провести тристоронні переговори з Путіним.

Зазначимо, що зимові Олімпійські ігри 2022 року пройдуть у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.