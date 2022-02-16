"Не убегал от НАБУ": депутат Трубицын отрицает получение взятки

Несмотря на наличие доказательств у силовиков депутат Киевсовета называет "мифическими" факты получения взяток. Также политик отрицает, что его задерживали правоохранители.

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын после освобождения под залог сделал ряд заявлений о своей невиновности, провокациях НАБУ и преследовании за политическую позицию. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

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"Никогда и ни от кого не получал никаких взяток и тем более не задерживался на получении взяток", — заявил депутат.

Факты получения взяток депутат назвал "мифическими", а новости о его задержании — фейком, хотя залог в размере почти 15 млн грн за депутата Трубицына внесла жена, а подозрение ему было вручено по факту вымогательства взятки согласно ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Также, по версии народного избранника, он не скрывался от правоохранительных органов, а в Оболонской районной администрации был в ходе рабочего визита.

"Я не убегал от НАБУ полдня, как это вбрасывалось в медиа, и в розыск меня никто не объявлял. Да, я был в Оболонской РГА, когда туда приехали детективы НАБУ. Но я там не прятался, а находился на рабочей встрече и при первой же просьбе правоохранителей вышел к ним", — отметил Трубицын.

Также депутат отметил, что в течение года за ним велась слежка и все это время его активно склонял к незаконным действиям некто Андрей Максименко, которого Трубицын называет "провокатором и агентом НАБУ". Очевидно, депутат имеет в виду бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, которого сотрудники НАБУ задержали по подозрению в коррупции. В чем заключались незаконные предложения экс-чиновника, Трубицын не уточняет, но подчеркивает, что всячески избегал их.

"Все это время Максименко получал от меня решительный отказ на какие-либо незаконные предложения", – заяв депутат.

В конце своего обращения народный избранник делает вывод, что все произошедшее с ним — месть за его политическую деятельность.

"Я считаю все это дело против меня политической расправой за мою жесткую позицию в Киевсовете, которую я всегда имел и буду иметь! Я — боец по жизни, обязательно добьюсь справедливости!", — подчеркнул Трубицин, добавив, что завтра планирует быть на заседании Киевсовета.

За что задержали Владислава Трубицына?

Владислава Трубицына задерживали детективы НАБУ, обнародовав видео, в котором их сотрудник, представлявшийся взяткодателем, предлагал Трубицыну и еще пяти фигурантам этого дела крупное денежное вознаграждение. Взятка предлагалась Трубицыну и его сообщникам за незаконное размещение в Киеве торговых точек, на что выдавало разрешения подконтрольное ему киевское коммунальное предприятие. Депутат согласился взять деньги, а после передачи первой части взятки начал переживать, что его могут разоблачить в НАБУ.

Вместе с Трубицыным, суд задержал еще двух человек — директора коммунального предприятия "Киевское наследие" Дмитрия Ковальчука, а также помощника депутата Трубицына — Илью Лифа. Всего по этому делу проходят в качестве обвиняемых шесть человек.

Мера пресечения была избрана Трубицыну Высшим антикоррупционным судом — арест, либо внесение залога в 14,88 млн грн. Всю сумму залога за депутата Трубицына внесла жена,

Вместе с Трубицыным камеры покинули еще двое подозреваемых по его делу — исполняющий обязанности директора КП "Городской магазин" Амана Моламов и его заместитель Алексей Непряхин. За них обоих также внесли залог.