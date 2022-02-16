"Не тікав від НАБУ": депутат Трубіцин заперечує отримання хабара

Незважаючи на наявність доказів у силовиків, депутат Київради називає "міфічними" факти отримання хабарів. Також політик заперечує, що його затримували правоохоронці.

Депутат Київради Владислав Трубіцин після звільнення під заставу зробив низку заяв про свою невинність, провокації НАБУ та переслідування за політичну позицію. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Ніколи і ні від кого не отримував жодних хабарів і тим більше не затримувався на одержанні хабарів", — заявив депутат.

Факти отримання хабарів депутат назвав "міфічними", а новини про його затримання — фейком, хоча заставу в розмірі майже 15 млн грн за депутата Трубіцина внесла дружина, а підозру йому було вручено за фактом вимагання хабара згідно з ч. 4 ст. 368 КК України.

Також, за версією народного обранця, він не ховався від правоохоронних органів, а в Оболонській районній адміністрації був під час робочого візиту.

"Я не тікав від НАБУ пів дня, як це вкидалося в медіа, і в розшук мене ніхто не оголошував. Так, я був в Оболонській РДА, коли туди приїхали детективи НАБУ. Але я там не ховався, а перебував на робочій зустрічі і за першого ж прохання правоохоронців вийшов до них", — зазначив Трубіцин.

Також депутат зазначив, що протягом року за ним велося стеження і весь цей час його активно схиляв до незаконних дій Андрій Максименко, якого Трубіцин називає "провокатором і агентом НАБУ". Очевидно, депутат має на увазі колишнього керівника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрія Максименка, якого співробітники НАБУ затримали за підозрою в корупції. У чому полягали незаконні пропозиції ексчиновника, Трубіцин не уточнює, але наголошує, що всіляко уникав їх.

"Увесь цей час Максименко отримував від мене рішучу відмову на будь-які незаконні пропозиції", — заявив депутат.

Наприкінці свого звернення народний обранець робить висновок, що все, що сталося з ним, — помста за його політичну діяльність.

"Я вважаю всю цю справу проти мене політичною розправою за мою жорстку позицію в Київраді, яку я завжди мав і матиму! Я — боєць по життю, обов'язково доб'юся справедливості!", — наголосив Трубіцин, додавши, що завтра планує бути на засіданні Київради.

За що затримали Владислава Трубіцина?

Владислава Трубіцина затримували детективи НАБУ, оприлюднивши відео, на якому їхній співробітник, який представлявся хабародавцем, пропонував Трубіцину та ще п'ятьом фігурантам цієї справи велику грошову винагороду. Хабар пропонувався Трубіцину та його спільникам за незаконне розміщення у Києві торгових точок, на що видавало дозволи підконтрольне йому київське комунальне підприємство. Депутат погодився взяти гроші, а після передачі першої частини хабара почав перейматися, що його можуть викрити НАБУ.

Разом із Трубіциним суд затримав ще двох осіб — директора комунального підприємства "Київська спадщина" Дмитра Ковальчука, а також помічника депутата Трубіцина — Іллю Ліфа. Загалом у цій справі проходять як обвинувачені шестеро людей.

Запобіжний захід було обрано Трубіцину Вищим антикорупційним судом — арешт, або внесення застави в 14,88 млн грн. Усю суму застави за депутата Трубіцина внесла дружина.

Разом із Трубіциним камери залишили ще двоє підозрюваних у його справі — виконувач обов'язків директора КП "Міський магазин" Амана Моламов та його заступник Олексій Непряхін. За них обох також внесли заставу.