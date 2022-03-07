Бойцы теробороны требовали от нардепа Бойко сказать "Путин — ху*ло" (видео)

Кортеж парламентария от ОПЗЖ остановили на одном из блокпостов. Политик признал, что армия РФ ведет агрессию против Украины.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко отказался говорить "Путин — ху*ло" и "русский военный корабль иди нах*й" по требованию бойцов территориальной обороны. Видео беседы с Бойко появилось в соцсетях.

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Кортеж Бойко остановили на одном из блокпостов. На кадрах видно, что в багажнике внедорожника было, предположительно, огнестрельное оружие.

Боец попросил политика повторить фразу "Путин — ху*ло" и "русский военный корабль иди нах*й". Нардеп ответил, что он не ругается.

"Я скажу так, российская армия сделала агрессию против Украины. И мы будем защищаться. "Путин — ху*ло" я не скажу, ведь я не ругаюсь", — заявил нардеп.

Участник теробороны после этого попросил Бойко сказать фразу "русский военный корабль иди нах*й". Тогда в разговор вмешался охранник Бойко и сказал "не баловаться". Его поставили на колени, видео на этом момент заканчивается.

Накануне 4 марта украинские военные 206-го батальона, сформированного на базе партии "Европейская Солидарность", задержали нардепа от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. Он мог фотографировать позиции Вооруженных сил Украины.

После задержания Шуфрича передали военной контрразведке, но позже решили отпустить.

Напомним, что 28 февраля хакеры взломали заправки сети "Россети электротранспорт". На табло одной из них вместо цен на топливо высветились слова "Слава Украине — Героям слава" и "Путин ху*ло — смерть ворогам".

Фраза "русский военный корабль, иди на х…й" стала крылатой. Ее озвучил украинский погранотряд, когда встретил корабль оккупантов возле Змеиного острова.

Фокус ранее писал о 12-м дне боевых действий в Украине. Вооруженные силы Украины дают врагу уверенный отпор и удерживают крупные города.