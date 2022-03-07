Война Украины с РФ: разгром врага в Николаеве, третий раунд переговоров и бомбежки жилых домов
Российские оккупанты обстреливают и бомбят с воздуха жилые дома и объекты инфраструктуры. Вооруженные силы Украины дают врагу отпор и удерживают под контролем крупные города. Сегодня украинские военные освободили город Чугуев в Харьковской области. Фокус собрал основные сведения о боевых действиях в Украине за 7 марта.
В оперативной сводке Генштаба ВСУ на 18.00 говорится, что украинские военные держат оборону Киева, границы Южной, Восточной и Северной операционных зон. Объединенные силы охраняют восточную часть Донецкого операционного района.
Продолжается охрана важных районов, путей передвижения, а также оборона Киева, указали в Генштабе.
В районах, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция, территориальная оборона выполняет задачи вдоль государственной границы Украины. Воздушные силы ВСУ отражают ракетно-авиационные удары и прикрывают важные объекты и группировки войск.
Бомбардировки крупных городов Украины
Враг продолжает попытки завоевать Киев, Чернигов, Сумы, Запорожье, Харьков и другие крупные города. Основные силы российское командование мобилизирует на захват Киева.
ВСУ удалось разгромить колонну врага в Николаеве и отбить аэропорт. Как отметила группа расследователей Conflict Intelligence Team, оккупант вел обстрелы жилых массивов города запрещенными кассетными боеприпасами.
По сведениям Генштаба ВСУ, в населенном пункте Мила Киевской области подразделение "кадыровцев" обстреливало мирное население. Группы врага в Конотопе и Ахтырке Сумской области потеряли почти половину личного состава.
Российские военные разбомбили хлебозавод в Макарове Киевской области, в результате авиаудара погибли 13 человек.
Оккупанты планируют бомбардировку крупных городов Украины с воздуха и для этого перебросили в Беларусь авиационные подразделения центрального и восточного военных округов РФ, добавили украинские военные.
Мобильную связь восстанавливают
Украинские мобильные операторы Киевстар и Vodafone сообщили о восстановлении мобильной связи в городах и областях, которые подверглись бомбежкам и обстрелам.
Киевстар возобновил связь в Херсоне, Васильевке Запорожской области и Зачепиловке Харьковской области. Vodafone наладил связь в Херсоне, Николаеве и Виннице.
В Мелитополе к вечеру наблюдались проблемы с телефонной связью и доступом в интернет, оккупантам удалось захватить телевышку.
Фокус ранее анализировал ход боевых действий в Сумской и Черниговской областях. Российские оккупанты не смогли зайти ни в Сумы, ни в Чернигов.
По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала войны Украины с Россией с 24 февраля по 6 марта погибло 1207 гражданских.
Напомним, что сегодня, 7 марта, делегация Украины отправилась в Беларусь, чтобы провести третий раунд переговоров с РФ.