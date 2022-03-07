Война Украины с РФ: разгром врага в Николаеве, третий раунд переговоров и бомбежки жилых домов

Российские оккупанты обстреливают и бомбят с воздуха жилые дома и объекты инфраструктуры. Вооруженные силы Украины дают врагу отпор и удерживают под контролем крупные города. Сегодня украинские военные освободили город Чугуев в Харьковской области. Фокус собрал основные сведения о боевых действиях в Украине за 7 марта.

В оперативной сводке Генштаба ВСУ на 18.00 говорится, что украинские военные держат оборону Киева, границы Южной, Восточной и Северной операционных зон. Объединенные силы охраняют восточную часть Донецкого операционного района.

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Продолжается охрана важных районов, путей передвижения, а также оборона Киева, указали в Генштабе.

[ + – ] Враг продолжает попытки завоевать крупные города Украины

В районах, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция, территориальная оборона выполняет задачи вдоль государственной границы Украины. Воздушные силы ВСУ отражают ракетно-авиационные удары и прикрывают важные объекты и группировки войск.

Бомбардировки крупных городов Украины

Враг продолжает попытки завоевать Киев, Чернигов, Сумы, Запорожье, Харьков и другие крупные города. Основные силы российское командование мобилизирует на захват Киева.

ВСУ удалось разгромить колонну врага в Николаеве и отбить аэропорт. Как отметила группа расследователей Conflict Intelligence Team, оккупант вел обстрелы жилых массивов города запрещенными кассетными боеприпасами.

[ + – ] Обстрелы Николаева кассетными боеприпасами

По сведениям Генштаба ВСУ, в населенном пункте Мила Киевской области подразделение "кадыровцев" обстреливало мирное население. Группы врага в Конотопе и Ахтырке Сумской области потеряли почти половину личного состава.

Российские военные разбомбили хлебозавод в Макарове Киевской области, в результате авиаудара погибли 13 человек.

Оккупанты планируют бомбардировку крупных городов Украины с воздуха и для этого перебросили в Беларусь авиационные подразделения центрального и восточного военных округов РФ, добавили украинские военные.

Мобильную связь восстанавливают

Украинские мобильные операторы Киевстар и Vodafone сообщили о восстановлении мобильной связи в городах и областях, которые подверглись бомбежкам и обстрелам.

Киевстар возобновил связь в Херсоне, Васильевке Запорожской области и Зачепиловке Харьковской области. Vodafone наладил связь в Херсоне, Николаеве и Виннице.

[ + – ] Vodafone работает в Херсоне, Николаеве и Виннице

В Мелитополе к вечеру наблюдались проблемы с телефонной связью и доступом в интернет, оккупантам удалось захватить телевышку.

Фокус ранее анализировал ход боевых действий в Сумской и Черниговской областях. Российские оккупанты не смогли зайти ни в Сумы, ни в Чернигов.

По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала войны Украины с Россией с 24 февраля по 6 марта погибло 1207 гражданских.

Напомним, что сегодня, 7 марта, делегация Украины отправилась в Беларусь, чтобы провести третий раунд переговоров с РФ.