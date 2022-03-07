Війна України з РФ: розгром ворога в Миколаєві, третій раунд переговорів та бомбардування житлових будинків

Російські окупанти обстрілюють і бомбардують з повітря житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Збройні сили України дають ворогові відсіч та утримують під контролем великі міста. Сьогодні українські військові звільнили місто Чугуїв у Харківській області. Фокус зібрав основні відомості про бойові дії в Україні за 7 березня.

В оперативному зведенні Генштабу ЗСУ на 18:00 йдеться, що українські військові тримають оборону Києва, кордони Південної, Східної та Північної операційних зон. Об'єднані сили оберігають східну частину Донецького операційного району.

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Триває охорона важливих районів, шляхів пересування, а також оборона Києва, зазначили у Генштабі.

[ + – ] Ворог продовжує спроби завоювати великі міста України

У районах, наближених до зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція, територіальна оборона виконує завдання вздовж державного кордону України. Повітряні сили ЗСУ відбивають ракетно-авіаційні удари та прикривають важливі об'єкти та угруповання військ.

Бомбардування великих міст України

Ворог продовжує спроби завоювати Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків та інші великі міста. Основні сили російське командування мобілізує на захоплення Києва.

ЗСУ вдалося розгромити колону ворога у Миколаєві та відбити аеропорт. Як зазначила група розслідувачів Conflict Intelligence Team, окупант вів обстріл житлових масивів міста забороненими касетними боєприпасами.

[ + – ] Обстріли Миколаєва касетними боєприпасами

За даними Генштабу ЗСУ, у населеному пункті Мила Київської області підрозділ "кадирівців" обстрілював мирне населення. Групи ворога у Конотопі та Охтирці Сумської області втратили майже половину особового складу.

Російські військові розбомбили хлібозавод у Макарові Київської області, внаслідок авіаудару загинули 13 людей.

Окупанти планують бомбардувати великі міста України з повітря і для цього перекинули до Білорусі авіаційні підрозділи центрального та східного військових округів РФ, додали українські військові.

Мобільний зв'язок відновлюють

Українські мобільні оператори Київстар і Vodafone повідомили про відновлення мобільного зв'язку в містах і областях, які зазнали бомбардування та обстрілу.

Київстар відновив зв'язок у Херсоні, Василівці Запорізької області та Зачепилівці Харківської області. Vodafone налагодив зв'язок у Херсоні, Миколаєві та Вінниці.

[ + – ] Vodafone працює в Херсоні, Миколаєві та Вінниці.

У Мелітополі до вечора спостерігалися проблеми з телефонним зв'язком та доступом до інтернету, окупантам вдалося захопити телевежу.

Фокус раніше аналізував перебіг бойових дій у Сумській та Чернігівській областях. Російські окупанти не змогли зайти ні до Сум, ні до Чернігова.

За даними управління верховного комісара ООН з прав людини, з початку війни України з Росією з 24 лютого по 6 березня загинуло 1207 цивільних громадян.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 березня, делегація України вирушила до Білорусі, щоб провести третій раунд переговорів із РФ.