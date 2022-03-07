Бійці тероборони вимагали від нардепа Бойка сказати "Путін — ху*ло" (відео)

Кортеж парламентаря від ОПЗЖ зупинили на одному з блокпостів. Політик визнав, що армія РФ веде агресію проти України.

Народний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко відмовився говорити "Путін — ху*ло" та "російський воєнний корабель іди нах*й" на вимогу бійців територіальної оборони. Відео бесіди з Бойком з'явилося у соцмережах.

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Кортеж Бойка зупинили на одному із блокпостів. На кадрах видно, що в багажнику позашляховика була, ймовірно, вогнепальна зброя.

Боєць попросив політика повторити фразу "Путін — ху*ло" та "російський воєнний корабель іди нах*й". Нардеп відповів, що він не лається.

"Я скажу так, російська армія зробила агресію проти України. І ми захищатимемося. "Путін — ху*ло" я не скажу, адже я не лаюся", — заявив нардеп.

Учасник тероборони після цього попросив Бойка сказати фразу "російський воєнний корабель іди нах*й". Тоді в розмову втрутився охоронець Бойка і сказав "не балуватися". Його поставили навколішки, відео на цьому моменті закінчується.

Напередодні 4 березня українські військові 206 батальйону, сформованого на базі партії "Європейська Солідарність", затримали нардепа від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. Він міг фотографувати позиції Збройних Сил України.

Після затримання Шуфрича передали військовій контррозвідці, але пізніше вирішили відпустити.

Нагадаємо, що 28 лютого хакери зламали заправки мережі "Росмережі електротранспорт". На табло однієї з них замість цін на паливо висвітлилися слова "Слава Україні — Героям слава" та "Путін ху*ло — смерть ворогам".

Фраза "російський воєнний корабель, йди на х...й" стала крилатою. Її озвучив український прикордонний загін, коли зустрів корабель окупантів біля Зміїного острова.

Фокус раніше писав про 12-й день бойових дій в Україні. Збройні сили України дають ворогові впевнену відсіч та утримують великі міста.