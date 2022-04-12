Агрессор давит публично: Подоляк объяснил, почему переговоры Украины и РФ идут тяжело

Переговоры об окончании полномасштабной войны, по словам советника главы ОП, ведут в рабочих подгруппах в условиях тяжелого эмоционального фона.

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Эмоциональный фон переговоров между Россией и Украиной об окончании полномасштабной войны крайне тяжелый. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина".

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"Если коротко, переговоры проходят тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, которые являются проукраинскими и прозрачными", — уточнил он.

Российские представители, по словам советника главы ОП, продолжают публично давить на переговорный процесс путем заявлений в СМИ.

[ + – ] В ОП отметили, что российская сторона публично давит на переговорный процесс Фото: Скриншот

"Понятно, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", — добавил Подоляк.

Комментарий Подоляка стал реакцией на высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что "Украина завела переговорный процесс в тупик, отойдя от стамбульских договоренностей".

"Теперь уже требование безопасности — это одно. А вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть, опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию", — заявил он во время выступления на космодроме "Восточный".

Напомним, что во время пресс-конференции 12 апреля Путин оправдал вторжение армии РФ в Украину. По его словам, у России не было другого выбора.

Путин также говорил, что РФ развязала полномасштабную войну с Украиной, чтобы "прекратить "геноцид" жителей Донбасса, устроенный якобы украинскими властями".

Москва 8 апреля предложила Киеву включить Беларусь в список стран-гарантов безопасности Украины. 7 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переговоров между РФ и Украиной без участия Минска быть не может.