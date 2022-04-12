Агресор тисне публічно: Подоляк пояснив, чому переговори України та РФ йдуть важко

Переговори про закінчення повномасштабної війни, за словами радника голови ОП, ведуть у робочих підгрупах за умов важкого емоційного тла.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Емоційне тло переговорів між Росією та Україною про закінчення повномасштабної війни вкрай важке. Про це сказав радник голови Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк у коментарі агентству "РБК-Україна".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Якщо коротко, переговори проходять важко. Онлайн у робочих підгрупах. Але відбуваються. Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в межах, які є проукраїнськими та прозорими", — уточнив він.

Російські представники, за словами радника глави ОП, продовжують публічно тиснути на переговорний процес шляхом заяв у ЗМІ.

[ + – ] В ОП зазначили, що російська сторона публічно тисне на переговорний процес Фото: Скриншот

"Зрозуміло, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснути на переговорний процес, зокрема, за рахунок певних публічних заяв", — додав Подоляк.

Коментар Подоляка став реакцією на висловлювання президента РФ Володимира Путіна про те, що "Україна завела переговорний процес у безвихідь, відійшовши від стамбульських домовленостей".

"Тепер уже вимога безпеки — це одна. А питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей. Тобто, знову повернулися в безвихідь для себе та всіх нас", — заявив він під час виступу на космодромі "Восточний".

Нагадаємо, що під час пресконференції 12 квітня Путін виправдав вторгнення армії РФ в Україну. За його словами, Росія не мала іншого вибору.

Путін також говорив, що РФ розв'язала повномасштабну війну з Україною, щоб "припинити "геноцид" мешканців Донбасу, влаштований нібито українською владою".

Москва 8 квітня запропонувала Києву внести Білорусь до списку країн-гарантів безпеки України. 7 квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що переговорів між РФ та Україною без участі Мінська бути не може.