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Політика Російсько-українська війна Переговори України та Росії щодо припинення війни

Агресор тисне публічно: Подоляк пояснив, чому переговори України та РФ йдуть важко

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Фото: president.gov.ua | Президент Росії заявив, що Україна завела переговорний процес у безвихідь

Переговори про закінчення повномасштабної війни, за словами радника голови ОП, ведуть у робочих підгрупах за умов важкого емоційного тла.

Емоційне тло переговорів між Росією та Україною про закінчення повномасштабної війни вкрай важке. Про це сказав радник голови Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк у коментарі агентству "РБК-Україна".

"Якщо коротко, переговори проходять важко. Онлайн у робочих підгрупах. Але відбуваються. Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в межах, які є проукраїнськими та прозорими", — уточнив він.

Російські представники, за словами радника глави ОП, продовжують публічно тиснути на переговорний процес шляхом заяв у ЗМІ.

В ОП зазначили, що російська сторона публічно тисне на переговорний процес
В ОП зазначили, що російська сторона публічно тисне на переговорний процес
Фото: Скриншот

"Зрозуміло, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснути на переговорний процес, зокрема, за рахунок певних публічних заяв", — додав Подоляк.

Коментар Подоляка став реакцією на висловлювання президента РФ Володимира Путіна про те, що "Україна завела переговорний процес у безвихідь, відійшовши від стамбульських домовленостей".

"Тепер уже вимога безпеки — це одна. А питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей. Тобто, знову повернулися в безвихідь для себе та всіх нас", — заявив він під час виступу на космодромі "Восточний".

Нагадаємо, що під час пресконференції 12 квітня Путін виправдав вторгнення армії РФ в Україну. За його словами, Росія не мала іншого вибору.

Путін також говорив, що РФ розв'язала повномасштабну війну з Україною, щоб "припинити "геноцид" мешканців Донбасу, влаштований нібито українською владою".

Москва 8 квітня запропонувала Києву внести Білорусь до списку країн-гарантів безпеки України. 7 квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що переговорів між РФ та Україною без участі Мінська бути не може.