Верховная Рада избавится от фракции ОПЗЖ, — спикер парламента Стефанчук

Спикер Верховной Рады заявил, что фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепы которой связаны с Россией, в ближайшее время уже не будет.

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Скоро в Верховной Раде не будет фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), деятельность которой приостановилили из-за ее связей с Россией. Об этом в эфире единого телемарафона сказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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"Не хочу сейчас делать спойлер, но я думаю, что в ближайшее время такой фракции (ОПЗЖ) в парламенте Украины не будет. Уже в ближайшее время", — анонсировал спикер парламента.

Конкретные сроки окончательного запрета пророссийской фракции Стефанчук не сказал.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 20 марта сообщил о запрете деятельности 11 партий по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины за связи со страной-агрессором. Кроме ОПЗЖ, в этот список попали "Партия Шария", "Наши" и "Оппозиционный блок" и другие.

В этот же день ОПЗЖ опубликовала на своем сайте заявление и назвала решение СНБО "рейдерством" и "расправой над демократией в Украине".

Сопредседатель политсилы, народный депутат Вадим Рабинович 27 марта объявил о приостановке деятельности партии ОПЗЖ. Коллега Рабиновича по фракции Григорий Мамка в общении с Фокусом заявил, что не знает о таком решении.

Напомним, что 12 апреля Зеленский сообщил о задержании главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. После приговора суда его лишат депутатского мандата.