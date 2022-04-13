Верховна Рада позбавиться фракції ОПЗЖ, — спікер парламенту Стефанчук

Речник Верховної Ради заявив, що фракції "Опозиційна платформа — За життя", нардепи якої пов'язані з Росією, найближчим часом вже не буде.

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Незабаром у Верховній Раді не буде фракції партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ), діяльність якої призупинили через зв'язки з Росією. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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"Не хочу зараз робити спойлер, але я думаю, що найближчим часом такої фракції (ОПЗЖ) у парламенті України не буде. Вже найближчим часом", — анонсував речник парламенту.

Конкретних термінів остаточної заборони проросійської фракції Стефанчук не сказав.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 20 березня повідомив про заборону діяльності 11 партій за рішенням Ради нацбезпеки та оборони України через зв'язок із країною-агресором. Окрім ОПЗЖ, до цього списку потрапили "Партія Шарія", "Наші" та "Опозиційний блок" та інші.

Цього ж дня ОПЗЖ опублікувала на своєму сайті заяву та назвала рішення РНБО "рейдерством" та "розправою над демократією в Україні".

Співголова політсили, народний депутат Вадим Рабінович 27 березня оголосив про зупинення діяльності партії ОПЗЖ. Колега Рабіновича з фракції Григорій Мамка у спілкуванні з Фокусом заявив, що не знає про таке рішення.

Нагадаємо, що 12 квітня Зеленський повідомив про затримання голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука. Після вироку суду його позбавлять депутатського мандату.