Максимум – 6 недель: Зеленский назвал крайний срок освобождения Украины

Активная фаза деоккупации территорий, по оценке украинского лидера, должна закончиться до зимы. До заключения мирного соглашения Россия должна вернуть все захваченные земли, уверены в ОП.

Украина должна вернуть все захваченные Россией территории в следующие три, максимум шесть недель. Далее сделать это будет намного труднее, пишет американское издание Politico со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к делегации американского Конгресса.

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Член Палаты представителей Конгресса Адам Смит и его коллеги встречались в Киеве с украинским лидером, чтобы получить последнюю информацию о ходе полномасштабной войны с Россией, указали авторы.

Украинские власти хотят заключить мирное соглашение с РФ, но сначала оккупанты должны вернуть все захваченные земли, особенно на юге, прокомментировал Смит.

[ + – ] Активные бои нужно вести летом, до наступления зимы

Активные действия нужно производить летом, до наступления зимы, когда морозы замедлят боевые действия. Важно именно сейчас не дать ВС РФ закрепить успехи, отметили конгрессмены.

Риск третьей мировой войны – почему США не отправляют дальнобойные орудия

Politico напомнило, что администрация президента США Джо Байдена не желает отправлять Украине оружие большой дальности – тактические ракетные комплексы ATACMS и беспилотники MQ-1C Grey Eagle, чтобы не привести к эскалации войны.

"Цель США – убедиться, что мы не окажемся в ситуации, при которой мы движемся к третьей мировой войне", – говорил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Адам Смит говорит, что многие высокопоставленные чиновники в США давят на администрацию Байдена, чтобы мнение по этому поводу изменилось. Смит, который часто разговаривает с Салливаном, намекнул, что есть условия, которые могут привести к сдвигу.

"Если русские продолжат давить, совершать равнозначные геноциду вещи, насильственно похищать детей и убивать не согласных с их правлением, это повышает ставки. Администрация Байдена не готова сделать это сейчас но в какой-то момент ситуация может поменяться", – заключил он.

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости своевременной доставки вооружения Украине по ленд-лизу. Это не позволит РФ закрепиться в оккупированных областях.

ВСУ ранее смогли освободить 2 населенных пункта в Волновахском районе на юге Донецкой области – село Никольское возле Угледара и поселок Сладкое в направлении Докучаевска.

По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, горячая фаза войны Украины с РФ может закончиться через 4-6 месяцев и превратиться в замороженный конфликт по аналогии с событиями в Корее.