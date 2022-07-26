Максимум – 6 тижнів: Зеленський назвав крайній термін визволення України

Активна фаза деокупації територій, за оцінкою українського лідера, має закінчитись до зими. До укладення мирної угоди Росія має повернути всі захоплені землі, упевнені в ОП.

Україна має повернути всі захоплені Росією території у наступні три, максимум шість тижнів. Далі зробити це буде набагато складніше, пише американське видання Politico із посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до делегації американського Конгресу.

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Член Палати представників Конгресу Адам Сміт і його колеги зустрічалися у Києві з українським лідером, щоб отримати останню інформацію про перебіг повномасштабної війни з Росією, зазначили автори.

Українська влада хоче укласти мирну угоду з РФ, але спочатку окупанти мають повернути всі захоплені землі, особливо на півдні, прокоментував Сміт.

[ + – ] Активні бої потрібно вести влітку, до настання зими

Активні дії потрібно проводити влітку, до зими, коли морози уповільнять бойові дії. Важливо саме зараз не дати ЗС РФ закріпити успіхи, наголосили конгресмени.

Ризик третьої світової війни — чому США не відправляють далекобійні знаряддя

Politico нагадала, що адміністрація президента США Джо Байдена не бажає відправляти Україні зброю великої дальності — тактичні ракетні комплекси ATACMS та безпілотники MQ-1C Grey Eagle, щоб не призвести до ескалації війни.

"Мета США — переконатися, що ми не опинимося в ситуації, коли ми рухаємося до третьої світової війни", — говорив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Адам Сміт каже, що багато високопосадовців у США тиснуть на адміністрацію Байдена, щоб думка з цього приводу змінилася. Сміт, який часто розмовляє із Салліваном, натякнув, що є умови, які можуть призвести до зрушення.

"Якщо росіяни продовжать тиснути, робити рівнозначні геноциду речі, насильно викрадати дітей і вбивати не згодних з їх правлінням, це підвищує ставки. Адміністрація Байдена не готова зробити це зараз, але в якийсь момент ситуація може змінитися", — сказав він.

Нагадаємо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про необхідність своєчасної доставки озброєння Україні ленд-лізом. Не дозволить РФ закріпитися в окупованих областях.

ЗСУ раніше змогли звільнити 2 населені пункти у Волноваському районі на півдні Донецької області — село Микільське біля Вугледару та селище Солодке у напрямку Докучаєвська.

На думку колишнього командувача НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса, гаряча фаза війни України з РФ може закінчитися через 4-6 місяців і перетворитися на заморожений конфлікт за аналогією з подіями в Кореї.