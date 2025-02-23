В соцсетях написали о Путине, который 24 февраля объявит о победе: что известно

Сообщение о завершении войны, которое Владимир Путин провозгласит 24 февраля, опубликовали в почти двадцати украинских Telegram-каналах.

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Вечером 23 февраля в соцсети Telegram появилась серия сообщений о завершении войны, которое якобы произойдет 24 февраля. При этом указывается, что об этом объявит президент Российской Федерации Владимир Путин. Есть также ссылка на телеканал Fox News, который публикует новости из Соединенных Штатов Америки и Белого дома. Фокус собрал информацию о сообщениях о заявлении Путина.

В сети опубликовали сообщение одинакового содержания, в котором говорилось о заявлении Путина, которое прозвучит 24 февраля. При этом уверяют, что об этом написал телеканал Fox News, а других деталей нет. Одно из таких сообщений появилось в 22:13 в Telegram-канале с двумя миллионами подписчиков. В целом поиск показывает, ориентировочно, до 20 каналов с таким заявлением.

Завершение войны — вроде бы заявление Путина от Fox News Фото: Скриншот

Аналогичные сообщения распространились в соцсети X. Например, была серия сообщений такого же содержания, но на английском языке.

Завершение войны — поиск в X заявлений Путина Фото: Скриншот

На портале Fox News не удалось отыскать ссылку на новость о заявлении Путина о победе, которую он объявит 24 февраля. Последние сообщения в Telegram со ссылкой на это агентство — публикация ТАСС об интервью главы Пентагона, который заявил, что "американских военных не будет на территории Украины". Кроме того, росСМИ также не писали о возможных выступлениях главы Кремля и не ссылались на западные источники.

Завершение войны — детали

Отметим, 21 февраля Главное управление разведки Минобороны предупредило о заявлении российских властей, которое появится, вероятно, 24 февраля. Разведчики утверждали, что Кремль заявит о завершении войны и о "победе над НАТО". В ГУР также перечислили другие месседжи, которые будут использоваться в российских информационно-психологических операциях. Среди них — "предательство Запада", "договоренности за спиной Украины", "нелегитимность украинской власти", "невнимание США к интересам ЕС и Украины" и прочее.

Между тем 23 февраля состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский более двух часов отвечал на вопросы журналистов. Среди прочего, политик заявил, что российско-украинская война не завершится в течение ближайшей недели.

Напоминаем, 21 февраля в СМИ рассказали, будто президент США Дональд Трамп посетит Москву в честь завершения войны. В то же время издание WP сообщило, что США отказывается голосовать за резолюцию ООН, в которой РФ называют страной-агрессором.