У соцмережах написали про Путіна, який 24 лютого оголосить про перемогу: що відомо

Повідомлення про завершення війни, яке Володимир Путін проголосить 24 лютого, опублікували у майже двадцяти українських Telegram-каналах.

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Увечері 23 лютого у соцмережі Telegram з'явилась серія повідомлень щодо завершення війни, яке начебто станеться 24 лютого. При цьому вказується, що про це оголосить президент Російської Федерації Володимир Путін. Є також посилання на телеканал Fox News, який публікує новини зі Сполучених Штатів Америки та Білого дому. Фокус зібрав інформацію про дописи про заяву Путіна.

У мережі опублікували повідомлення однакового змісту, у якому ішлося про заяву Путіна, яка пролунає 24 лютого. При цьому запевняють, що про це написав телеканал Fox News, а інших деталей немає. Одне з таких повідомлень з'явилось о 22:13 у Telegram-каналі з двома мільйонами підписників. В цілому пошук показує, орієнтовно, до 20 каналів з такою заявою.

Завершення війни - начебто заява Путіна від Fox News Фото: Скриншот

Аналогічні повідомлення поширились у соцмережі X. Наприклад, була серія повідомлень такого ж змісту, але англійською мовою.

Завершення війни - пошук в X заяв Путіна Фото: Скриншот

На порталі Fox News не вдалось відшукати посилання на новину про заяву Путіна щодо перемоги, яку він проголосить 24 лютого. Останні повідомлення з посиланням на це агентство — публікація ТАСС про інтерв'ю глави Пентагона, який заявив, що "американських військових не буде на території України". Крім того, у росЗМІ також не писали про можливі виступи очільника Кремля і не посилались на західні джерела.

Завершення війни — деталі

Зазначимо, 21 лютого Головне управління розвідки Міноборони попередило про заяву російської влади, яка з'явиться, ймовірно, 24 лютого. Розвідники заявили, що Кремль заявить про завершення війни й про "перемогу над НАТО". В ГУР також перелічили інші меседжі, які будуть використовуватись у російських інформаційно-психологічних операціях. Серед них — "зрада Заходу", "домовленості за спиною України", "нелегітимність української влади", "не зважання США на інтереси ЄС та України".

Тим часом 23 лютого відбулась пресконференція президента України Володимира Зеленського. Зеленський понад дві години відповідав на питання журналістів. Серед іншого, політик заявив, що російсько-українська війна не завершиться протягом найближчого тижня.

Нагадуємо, 21 лютого у ЗМІ розповіли, начебто президент США Дональд Трамп відвідає Москву на честь завершення війни. Водночас видання WP повідомило, що США відмовляється голосувати за резолюцію ООН, у якій РФ називають країною-агресором.