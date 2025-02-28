Без перемирия и не по плану Трампа: какие предложения Евросоюза для завершения войны

Европейцы хотели бы участвовать в переговорах по завершению войны в Украине, написали журналисты. Кроме того, они требуют перемирия одновременно с заключением соглашения о мире.

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Страны-члены Европейского Союза готовят коммюнике по завершению войны в Украине, которое могут принять на европейском саммите 6 марта. Среди пунктов коммюнике — несогласие с идеей президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Трамп предложил, что сначала должно наступить перемирие, а затем — заключаться мирное соглашение. О содержании чернового варианта документа узнало "Суспільне".

Журналисты сообщили, что получили "драфт коммюнике" (то есть черновик, который может меняться): кто его передал, не указано. Причина появления документа — новые шаги по завершению войны, которые произошли в последнее время, отмечается в тексте. Кроме того, важно подчеркнуть, что договоренности о мире в Европе не могут происходить без европейцев, считают политики ЕС.

Мирные переговоры — детали позиции ЕС

"Суспільне" привело основные тезисы европейцев относительно завершения войны:

невозможно вести переговоры о мире без Украины;

невозможно вести переговоры без Европейского Союза;

невозможно достигать перемирия до того, как заключат соглашение о полном и всеобъемлющем мире;

вместе с соглашением о мире Украина должна получить четкие гарантии безопасности.

Кроме того, в коммюнике речь пойдет о том, что ЕС должен определить специального представителя на будущих потенциальных мирных переговорах, написало "Суспільне". Имени возможного кандидата в статье не назвали.

Европейский Совет сообщал о саммите, запланированном на 6 марта, но нет информации о возможном итоговом документе. В аккаунте X главы Еврокомиссии Урсулы фонд дер Ляйен и представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас также не комментируют информацию "Суспільного". Зато видим, что глава Еврокомиссии как раз посещает Индию и общается с премьер-министром Нарендра Моди, который в феврале успел побывать в США, а в июле 2024 посещал РФ. Кая Каллас 26-27 февраля прилетела в Вашингтон, но ей отказали во встрече с госсекретарем Марко Рубио: на "Европейской правде" написали, что возможная причина — "несогласованность графиков".

Отметим, 18 февраля в Эр-Рияде состоялась официальная встреча делегаций США и РФ — первая после вторжения россиян в Украину. На встрече не было ни представителей Украины, ни Европейского Союза. Подобная ситуация возмутила как президент Владимира Зеленского, так и европейских политиков.

Напоминаем, 28 февраля в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский готовятся подписать соглашение о минералах. Издание The New York Times сообщило, что во время работы над соглашением представители Белого дома настойчиво удаляли из документа все упоминания о гарантиях безопасности.