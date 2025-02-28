Без перемир'я і не за планом Трампа: які пропозиції Євросоюзу для завершення війни

Європейці хотіли б брати участь у перемовинах щодо завершення війни в Україні, написали журналісти. Крім того, вони вимагають перемир'я одночасно з укладанням угоди про мир.

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Країни-члени Європейського Союзу готують комюніке щодо завершення війни в Україні, яке можуть прийняти на європейському саміті 6 березня. Серед пунктів комюніке — незгода з ідеєю президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, що спершу має настати перемир'я, а потім — укладатись мирна угода. Про зміст чорнового варіанту документа дізналось "Суспільне".

Журналісти повідомили, що отримали "драфт комюніке" (тобто чорновик, який може змінюватись): хто його передав, не вказано. Причина появи документа — нові кроки щодо завершення війни, які відбулись останнім часом, зауважується у тексті. Крім того, важливо наголосити, що домовленості щодо миру в Європі не можуть відбуватись без європейців, вважають політики ЄС.

Мирні переговори — деталі позиції ЄС

"Суспільне" навело основні тези європейців щодо завершення війни:

не можливо вести перемовини про мир без України;

не можливо вести перемовини без Європейського Союзу;

не можливо досягати перемир'я до того, як укладуть угоду про повний та всеосяжний мир;

разом з угодою про мир Україна повинна отримати чіткі гарантії безпеки.

Крім того, у комюніке ітиметься про те, що ЄС повинен визначити спеціального представника на майбутніх потенційних мирних перемовинах, написало "Суспільне". Імені можливого кандидата у статті не назвали.

Європейська Рада повідомляла про саміт, запланований на 6 березня, але немає інформації про можливий підсумковий документ. В акаунті X глави Єврокомісії Урсули фонд дер Ляйєн та представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас також не коментують інформацію "Суспільного". Натомість бачимо, що глава Єврокомісії саме відвідує Індію і спілкується з прем'єр-міністром Нарендра Моді, який в лютому встиг побувати в США, а в липні 2024 відвідував РФ. Кая Каллас 26-27 лютого прилетіла у Вашингтон, але їй відмовили у зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо: на "Європейській правді" написали, що можлива причина — "неузгодженість графіків".

Зазначимо, 18 лютого в Ер-Ріяді відбулась офіційна зустріч делегацій США та РФ — перша після вторгнення росіян в Україну. На зустрічі не було ні представників України, ні Європейського Союзу. Подібна ситуація обурила як президент Володимира Зеленського, так і європейських політиків.

Нагадуємо, 28 лютого у Вашингтоні президент США Дональд Трамп та Володимир Зеленський готуються підписати угоду про мінерали. Видання The New York Times повідомило, що під час роботи над угодою представники Білого дому наполегливо видаляли у документа усі згадки про гарантії безпеки.