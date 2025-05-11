На фоне шпионского скандала: Венгрия откладывает переговоры с Украиной по нацменьшинствам

Венгерские власти отсрочили переговоры по вопросу нацменьшинств с Украиной, которые должны были начаться 12 мая. Это изменение запланированной встречи произошло на фоне разразившегося шпионского скандала между странами.

Related video

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.

Там отметили, что венгерская сторона перенесла запланированные консультации с украинской делегацией, а встреча должна была "стать началом регулярных переговоров".

Сообщение Министерства юстиции Украины (скриншот из Facebook)

"Ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии. Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая", — сообщают в министерстве.

Там также добавили, что перенесенные консультации по ряду вопросов с венгерской стороной планировались в Ужгороде, куда уже прибыла украинская делегация. Пока неизвестно, когда планируется возобновление переговоров с Будапештом.

Шпионский скандал между Украиной и Венгрией

9 мая СБУ сообщила, что впервые в истории задержала двух агентов венгерской разведки. По данным следствия, агенты Будапешта изучали сценарии поведения жителей Закарпатья, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на задержание венгерских агентов. Он утверждает, что Украина ведет "пропагандистскую войну", которая происходит одновременно с боями на передовой.

Впоследствии в Будапеште сообщили о высылке двух украинских дипломатов, которых якобы подозревают в шпионской деятельности. В ответ на это, Украина выслала двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии.

Позже стало известно, что в Венгрии задержали бывшего дипломата из Украины. Задержанным является экс-первый секретарь посольства Украины Сергей Александров, который сейчас не находится на дипслужбе, а владеет двумя ресторанами в Будапеште.