На тлі шпигунського скандалу: Угорщина відтерміновує перемовини з Україною щодо нацменшин

Угорська влада відтермінувала перемовини щодо питання нацменшин з Україною, які мали початися 12 травня. Ця зміна запланованої зустрічі сталася на тлі вибухлого шпигунського скандалу між країнами.

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Про це йдеться у повідомлення Міністерства юстиції України.

Там відзначили, що угорська сторона перенесла заплановані консультації з українською делегацією, а зустріч мала "стати початком регулярних переговорів".

Повідомлення Міністерства юстиції України (скриншот з Facebook)

"Раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня", — повідомляють у міністерстві.

Там також додали, що перенесені консультації з низки питань з угорською стороною планувалися в Ужгороді, куди вже прибула українська делегація. Наразі невідомо, коли планується поновлення перемовин з Будапештом.

Шпигунський скандал між Україною й Угорщиною

9 травня СБУ повідомила, що вперше в історії затримала двох агентів угорської розвідки. За даними слідства, агенти Будапешта вивчали сценарії поведінки жителів Закарпаття, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відреагував на затримання угорських агентів. Він стверджує, що Україна веде "пропагандистську війну", яка відбувається одночасно з боями на передовій.

Згодом у Будапешті повідомили про висилку двох українських дипломатів, яких нібито підозрюють в шпигунській діяльності. У відповідь на це, Україна вислала двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини.

Пізніше стало відомо, що в Угорщині затримали колишнього дипломата з України. Затриманим є експерший секретар посольства України Сергій Александров, який наразі не перебуває на дипслужбі, а нині володіє двома ресторанами в Будапешті.