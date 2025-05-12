"Надо дальше оказывать давление": в ЕС настаивают, что для начала переговоров РФ должна прекратить огонь

Европейский Союз продолжает настаивать на том, что любые мирные переговоры должны начинаться только после безусловного прекращения огня со стороны России.

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Об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер 12 мая на брифинге в Брюсселе, пишет"Европейская правда".

Как пишет издание, Россия должна начать режим прекращения огня до того, как начнутся мирные переговоры, сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Наша позиция четкая: мы поддерживаем предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня, начиная с сегодняшнего дня. Президент Зеленский также принял это предложение без предварительных условий, подтвердив, что Украина снова готова согласиться на прекращение огня. Поэтому теперь Россия должна ответить так же четко, и прекращение огня является срочно необходимым для проведения мирных переговоров", — подчеркнула Гиппер.

Она добавила, что "для того, чтобы начать любые мирные переговоры, мы должны иметь четкое, безусловное прекращение огня".

Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС должен "продолжать оказывать давление на Россию", потому что, как говорила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, "они играют в игры, и вы не можете доверять Путину".

Потенциальное перемирие в Украине: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая объявил о перемирии на 30 дней с 12 мая при условии, если на полное прекращение огня согласится и РФ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в тот же день прокомментировал предложение Зеленского о 30-дневном прекращении огня и заявил, что РФ имеет "свою позицию".

На пресс-конференции вечером 10 мая Владимир Путин высказал предложение возобновления прямых переговоров с Украиной "без предварительных условий".

Вечером 11 мая Владимир Зеленский согласился на переговоры и отметил, что условием для начала переговоров будет прекращение огня в Украине с 12 мая.

Источники агентства Bloomberg 12 мая сообщили, что президент США Дональд Трамп поддержит ультиматум Путину, если перемирие в Украине не будет достигнуто, и Вашингтон также может ввести новые дополнительные санкции против РФ.

Представитель правительства Федеративной Республики Германия Штефан Корнелиус заявил, что Кремль должен ответить на предложение о 30-дневном перемирии в Украине до конца 12 мая, иначе немецкое правительство начнет подготовку новых санкций против России.