"Надо дальше оказывать давление": в ЕС настаивают, что для начала переговоров РФ должна прекратить огонь
Европейский Союз продолжает настаивать на том, что любые мирные переговоры должны начинаться только после безусловного прекращения огня со стороны России.
Об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер 12 мая на брифинге в Брюсселе, пишет"Европейская правда".
Как пишет издание, Россия должна начать режим прекращения огня до того, как начнутся мирные переговоры, сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.
"Наша позиция четкая: мы поддерживаем предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня, начиная с сегодняшнего дня. Президент Зеленский также принял это предложение без предварительных условий, подтвердив, что Украина снова готова согласиться на прекращение огня. Поэтому теперь Россия должна ответить так же четко, и прекращение огня является срочно необходимым для проведения мирных переговоров", — подчеркнула Гиппер.
Она добавила, что "для того, чтобы начать любые мирные переговоры, мы должны иметь четкое, безусловное прекращение огня".
Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС должен "продолжать оказывать давление на Россию", потому что, как говорила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, "они играют в игры, и вы не можете доверять Путину".
Потенциальное перемирие в Украине: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая объявил о перемирии на 30 дней с 12 мая при условии, если на полное прекращение огня согласится и РФ.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в тот же день прокомментировал предложение Зеленского о 30-дневном прекращении огня и заявил, что РФ имеет "свою позицию".
На пресс-конференции вечером 10 мая Владимир Путин высказал предложение возобновления прямых переговоров с Украиной "без предварительных условий".
Вечером 11 мая Владимир Зеленский согласился на переговоры и отметил, что условием для начала переговоров будет прекращение огня в Украине с 12 мая.
Источники агентства Bloomberg 12 мая сообщили, что президент США Дональд Трамп поддержит ультиматум Путину, если перемирие в Украине не будет достигнуто, и Вашингтон также может ввести новые дополнительные санкции против РФ.
Представитель правительства Федеративной Республики Германия Штефан Корнелиус заявил, что Кремль должен ответить на предложение о 30-дневном перемирии в Украине до конца 12 мая, иначе немецкое правительство начнет подготовку новых санкций против России.