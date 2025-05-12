"Треба далі чинити тиск": у ЄС наполягають, що для початку переговорів РФ має припинити вогонь

Європейський Союз продовжує наполягати на тому, що будь-які мирні переговори мають розпочинатися лише після безумовного припинення вогню з боку Росії.

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Про це сказала речниця Єврокомісії Анітта Гіппер 12 травня на брифінгу в Брюсселі, пише "Європейська правда".

Як пише видання, Росія має розпочати режим припинення вогню до того, як розпочнуться мирні переговори, сказала речниця Єврокомісії.

"Наша позиція чітка: ми підтримуємо пропозицію про безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи від сьогодні. Президент Зеленський також прийняв цю пропозицію без жодних попередніх умов, підтвердивши, що Україна знову готова погодитися на припинення вогню. Тож тепер Росія повинна відповісти так само чітко, і припинення вогню є терміново необхідним для проведення мирних переговорів", – підкреслила Гіппер.

Вона додала, що "для того, щоб розпочати будь-які мирні переговори, ми повинні мати чітке, безумовне припинення вогню".

Речниця Єврокомісії наголосила, що ЄС має "продовжувати чинити тиск на Росію", тому що, як говорила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас, "вони грають в ігри, і ви не можете довіряти Путіну".

Потенційне перемир'я в Україні: що відомо

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Києві 10 травня оголосив про перемир'я на 30 днів із 12 травня за умови, якщо на повне припинення вогню погодиться і РФ.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков того ж дня прокоментував пропозицію Зеленського про 30-денне припинення вогню та заявив, що РФ має "свою позицію".

На пресконференції ввечері 10 травня Володимир Путін висловив пропозицію відновлення прямих переговорів з Україною "без попередніх умов".

Ввечері 11 травня Володимир Зеленський погодився на переговори та зазначив, що умовою для початку перемовин буде припинення вогню в Україні з 12 травня.

Джерела агентства Bloomberg 12 травня повідомили, що президент США Дональд Трамп підтримає ультиматум Путіну, якщо перемир'я в Україні не буде досягнуто, і Вашингтон також може запровадити нові додаткові санкції проти РФ.

Представник уряду Федеративної Республіки Німеччина Штефан Корнеліус заявив, що Кремль повинен відповісти на пропозицію про 30-денне перемир'я в Україні до кінця 12 травня, інакше німецький уряд розпочне підготовку нових санкцій проти Росії.