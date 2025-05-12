Мирные переговоры Украины и РФ: ближайшие дни могут стать решающими, — The Economist

Ближайшие дни могут оказаться решающими в мирных переговорах. О том, что между сторонами ведутся серьезные закулисные обсуждения, может свидетельствовать рост интенсивности публичной дипломатии.

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Об этом пишет The Economist.

Авторы статьи отмечают, что риторика всех сторон переговорного процесса вращается вокруг президента США Дональда Трампа и его сообщений в социальных сетях. Однако, по словам журналистов, президент РФ Владимир Путин также "играет в собственную, не менее жестокую и непреклонную игру". Европейские лидеры по итогам саммита "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая бросили американскому лидеру вызов, чтобы он занял более жесткую позицию в отношении Путина, однако тот решил пока обойти российского лидера, пишет издание.

Зеленский готов к мирным переговорам с Путиным

Журналисты напомнили, что 11 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал Владимира Путина лично встретиться для мирных переговоров в Турции 15 мая. По мнению авторов материала, это стало очередным "залпом" в споре между Украиной, РФ, Трампом и лидерами Европы и одновременно надеждой на прогресс в приближении к миру.

Предложение Украины относительно безусловного прекращения огня авторы статьи называют значительным компромиссом, тогда как контрпредложение Путина о проведении мирных переговоров 15 мая в Стамбуле — гораздо менее существенным. Журналисты приводят слова неназванного представителя Службы безопасности Украины, который предположил, что Зеленский сначала будет пытаться достичь полного прекращения огня с 12 мая, а затем Путин должен будет либо согласиться на него и соблюдать режим тишины, либо вызвать недовольство Трампа, если проигнорирует предложение и продолжит боевые действия. По словам авторов материала, украинский президент пытается убедить Трампа в том, что препятствием на пути к миру является именно Путин.

Перемирие в Украине: РФ отвергает прекращение огня

В заключении журналисты признают, что прекращение боевых действий в течение следующих нескольких дней может не состояться, поскольку лидер РФ отвергает даже обсуждение перемирия в Украине, а президент США не настаивает на этом. Если же переговоры все же пройдут, вряд ли они приведут к завершению боевых действий в ближайшее время.

"Иными словами, шанс на кардинальные изменения кажется незначительным, но по крайней мере он существует", — резюмируют авторы.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 мая в ответ на призывы европейских лидеров принять предложение о полном прекращении огня заявил, что с Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко 12 мая заявил, что украинская и российская стороны неоднократно проводили прямые тайные переговоры с начала полномасштабной войны, в том числе и в 2023, и в 2024 годах.