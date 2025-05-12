Мирні переговори України та РФ: найближчі дні можуть стати вирішальними, — The Economist

Найближчі дні можуть виявитися вирішальними в мирних переговорах. Про те, що між сторонами ведуться серйозні залаштункові перемовини, може свідчити зростання інтенсивності публічної дипломатії.

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Про це пише The Economist.

Автори статті зазначають, що риторика всіх сторін переговорного процесу обертається навколо президента США Дональда Трампа та його дописів у соціальних мережах. Проте, за словами журналістів, президент РФ Володимир Путін також "грає у власну, не менш жорстоку та непохитну гру". Європейські лідери за підсумками саміту "Коаліції охочих" у Києві 10 травня кинули американському лідеру виклик, щоб він зайняв жорсткішу позицію щодо Путіна, проте той вирішив поки обійти російського лідера, пише видання.

Зеленський готовий до мирних переговорів із Путіним

Журналісти нагадали, що 11 травня президент України Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна особисто зустрітися для мирних переговорів у Туреччині 15 травня. На думку авторів матеріалу, це стало черговим "залпом" у суперечці між Україною, РФ, Трампом і лідерами Європи та водночас надією на прогрес у наближенні до миру.

Пропозицію України щодо безумовного припинення вогню автори статті називають значним компромісом, тоді як контрпропозицію Путіна щодо проведення мирних переговорів 15 травня в Стамбулі — набагато менш суттєвою. Журналісти наводять слова неназваного представника Служби безпеки України, який припустив, що Зеленський спочатку намагатиметься досягти повного припинення вогню з 12 травня, а потім Путін повинен буде або погодитися на нього і дотримуватися режиму тиші, або викликати невдоволення Трампа, якщо проігнорує пропозицію та продовжить бойові дії. За словами авторів матеріалу, український президент намагається переконати Трампа в тому, що перешкодою на шляху до миру є саме Путін.

Перемир'я в Україні: РФ відкидає припинення вогню

У висновку журналісти визнають, що припинення бойових дій протягом наступних кількох днів може не відбутися, оскільки лідер РФ відкидає навіть обговорення перемир'я в Україні, а президент США не наполягає на цьому. Якщо ж перемовини все ж пройдуть, навряд чи вони призведуть до завершення бойових дій найближчим часом.

"Іншими словами, шанс на кардинальні зміни здається незначним, але принаймні він існує", — резюмують автори.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков 12 травня у відповідь на заклики європейських лідерів прийняти пропозицію щодо повного припинення вогню заявив, що з Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів.

Народний депутат України Олексій Гончаренко 12 травня заявив, що українська та російська сторони неодноразово проводили прямі таємні переговори від початку повномасштабної війни, зокрема і у 2023, і у 2024 роках.