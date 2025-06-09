Мобилизация или захват новых регионов: что готовит Путин на заседание Совбеза РФ

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Россияне проанонсировали "большое заседание Совета безопасности" на следующей неделе.

Для большей интриги сказали, что это заседание, которое очень многие ждут (насколько я понимаю, имеется в виду ответ на наши удары по стратегическим аэродромам).

Все мы прекрасно уже понимаем, что арсенал действий у Путина очень ограничен. Ядерки нет и не будет. "Орешник" явно не нуждается в заседании Совета безопасности.

Какие тогда могут быть сценарии?

Худший. Начнется подготовка к мобилизации или даже объявлена мобилизация. Технически они с апреля готовы к ней. Я не верю в бунты против мобилизации. Если до этого (мобилизации) дойдет, будет как и в прошлый раз: "дракон" забрал 300 тысяч, а остальные счастливы, что их пронесло. Очень плохой. Объявление новых регионов территорией России (прежде всего — Харьковская область). Очень плохой. Будет сделано обращение к КНДР помочь с людьми. Напомню, на прошлой неделе Шойгу был у Кима. По моему мнению, максимум, что Корея может дать Путину — это 100 тысяч. Но если это будет сразу 100 тысяч — это очень серьезная проблема для нас. Ничего не будет.

Я специально пишу о плохих сценариях. Лучше быть готовым к худшему, хотя надеюсь, победит сценарий номер 4.

И не исключено, что этот анонс нужен Путину, чтобы ему снова позвонил Трамп. И, возможно, Си.

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