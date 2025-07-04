"Путин издевается над вами и Америкой": в США призвали Трампа вооружить Украину "до зубов"

После атаки на Киев 4 июля конгрессмен Дон Бейкон призвал президента США Дональда Трампа изменить политику в отношении России. Он считает, что то, что Трамп делает сейчас в отношении РФ, не работает.

Related video

Конгрессмен Дон Бейкон в соцсети X призвал президента Соединенных Штатов Америки изменить стратегию в отношении Российской Федерации.

"Господин Президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города. Вот Киев сегодня. Пришло время изменить стратегию. Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов и нам нужны самые жесткие санкции. Путин издевается над вами и Америкой", — написал Бейкон.

В частности, другой конгрессмен-республиканец Джо Уилсон также прокомментировал массированную атаку на Украину и призвал остановить Путина и помочь Украине обороняться.

"Военный преступник Путин, который проигрывает свою жалкую войну, прибегает к тактике выжженной земли в украинских городах, которые существовали еще до основания Москвы. Я уверен, что благодаря быстрой оценке запасов Министерство обороны будет способствовать достижению целей президента Трампа, заявленных в Гааге, и направит дополнительные средства противовоздушной обороны и одобренное вооружение, чтобы помочь остановить это абсолютное беззаконие, как это делали и должны продолжать делать союзники быстрыми темпами", — написал Уилсон.

Он считает, что Путин, "вооруженный дешевым иранским и северокорейским оружием, наслаждается бомбардировкой спящих семей и будет продолжать свои империалистические извращения, пока его не остановят".

Атака на столицу 4 июля

В Киеве в результате атаки 4 июля повреждены пожарная часть, жилые дома, склад известного издательства и гражданские объекты. Известно о 26 людях, которые пострадали, в частности, один человек погиб. Последствия российской атаки фиксировали в 13 локациях Киева в пяти районах: Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что атаковали в Киеве предприятия, производящие БПЛА, аэродром и НПЗ. Утверждают, что атака была "ответом на террористические акты киевского режима".

Прекращение военной помощи США Украине: что известно

Американские СМИ 2 июля сообщили, что США приостановили поставки Patriot и другого оружия Украине, поскольку администрация Дональда Трампа хочет "поставить интересы США на первое место".

В Министерстве обороны Украины в тот же день сообщили, что Киев не информировали об изменении графиков поставок оружия и официальных обращений от американской стороны не поступало.

Представитель офиса президента Михаил Подоляк 2 июля заверил, что от США продолжают поступать средства для отражения атак РФ, направленных на гражданское население.

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что не допустит предоставления военной помощи США Украине, потому что президент Владимир Зеленский якобы запретил православную церковь.