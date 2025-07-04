"Путін знущається з вас та Америки": у США закликали Трампа озброїти Україну "до зубів"

Після атаки на Київ 4 липня конгресмен Дон Бейкон закликав президента США Дональда Трампа змінити політику щодо Росії. Він вважає, що те, що Трамп робить зараз щодо РФ, не працює.

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Конгресмен Дон Бейкон у соцмережі X закликав президента Сполучених Штатів Америки змінити стратегію щодо Російської Федерації.

"Пане Президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбардує українські міста. Ось Київ сьогодні. Настав час змінити стратегію. Ми і наші союзники повинні озброїти Україну до зубів і нам потрібні найжорсткіші санкції. Путін знущається над вами і Америкою", — написав Бейкон.

Зокрема, інший конгресмен-республіканець Джо Вілсон також прокоментував масовану атаку на Україну та закликав зупинити Путіна та допомогти Україні оборонятися.

"Воєнний злочинець Путін, який програє свою жалюгідну війну, вдається до тактики випаленої землі в українських містах, які існували ще до заснування Москви. Я впевнений, що завдяки швидкій оцінці запасів Міністерство оборони сприятиме досягненню цілей президента Трампа, заявлених в Гаазі, і надішле додаткові засоби протиповітряної оборони і схвалене озброєння, щоб допомогти зупинити це абсолютне беззаконня, як це робили і повинні продовжувати робити союзники швидкими темпами", — написав Вілсон.

Він вважає, що Путін, "озброєний дешевою іранською та північнокорейською зброєю, насолоджується бомбардуванням сплячих сімей і продовжуватиме свої імперіалістичні збочення, доки його не зупинять".

Атака на столицю 4 липня

У Києві внаслідок атаки 4 липня пошкоджені пожежна частина, житлові будинки, склад відомого видавництва та цивільні об’єкти. Відомо про 26 людей, які постраждали, зокрема, одна людина загинула. Наслідки російської атаки фіксували у 13 локаціях Києва у пʼяти районах: Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що атакували в Києві підприємства, що виробляють БпЛА, аеродром та НПЗ. Стверджують, що атака була "відповіддю на терористичні акти київського режиму".

Припинення військової допомоги США Україні: що відомо

Американські ЗМІ 2 липня повідомили, що США призупинили постачання Patriot та іншої зброї Україні, оскільки адміністрація Дональда Трампа хоче "поставити інтереси США на перше місце".

В Міністерстві оборони України того ж дня повідомили, що Київ не інформували про зміну графіків постачання зброї та офіційних звернень від американської сторони не надходило.

Представник офісу президента Михайло Подоляк 2 липня запевнив, що від США продовжують надходити засоби для відбиття атак РФ, спрямованих на цивільне населення.

Конгресвумен від Республіканської партії Анна Пауліна Луна заявила, що не допустить надання військової допомоги США Україні, бо президент Володимир Зеленський нібито заборонив православну церкву.