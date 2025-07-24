Считают угрозой: Макрон и Кошта уговаривали Зеленского не трогать НАБУ и САП, — FT

Президент Франции и председатель Европейского совета звонили Зеленскому в последний момент. G7 и ЕС предупреждают: путь Украины в Евросоюз под угрозой.

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Как сообщает Financial Times, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта обращались к Владимиру Зеленскому с просьбой не подписывать закон, который может ослабить независимость НАБУ и САП. В этот же день с аналогичным призывом выступили послы стран "Большой семерки" в Киеве.

Европейские лидеры серьезно обеспокоены решением президента Зеленского подписать закон, передающий контроль над антикоррупционными органами генеральному прокурору. Этот шаг в ЕС считают угрозой для демократического развития Украины и ее дальнейшего членства в ЕС.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис подчеркнул: прозрачность, реформы и независимость НАБУ и САП — критически важные условия для финансовой поддержки Европой. По его словам, именно эти институты должны обеспечивать доверие граждан и соответствовать европейским стандартам борьбы с коррупцией.

На фоне этой ситуации представители G7 отметили в совместном заявлении, что "внимательно следят" за развитием событий.

Как сообщал Фокус, внешнеполитические ведомства Германии и Франции негативно отреагировали на скандальный закон по НАБУ и САП.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила власти Украины о негативном влиянии ситуации вокруг антикоррупционных органов на оборонные инвестиции и финансирование восстановления.

Также Фокус писал, что почти 50 нардепов подписали новый законпроект по НАБУ и САП.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый законопроект для НАБУ и САП, из-за этого Раде придется прервать каникулы.

По меньшей мере в 17 городах Украины возобновились протесты из-за закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Ранее Фокус разбирал, что стоит за законопроектом №12414, и чем может обернуться перезагрузка антикоррупционной системы для Украины.