Вважають загрозою: Макрон і Кошта вмовляли Зеленського не чіпати НАБУ і САП, — FT

Президент Франції та голова Європейської ради дзвонили Зеленському в останній момент. G7 і ЄС попереджають: шлях України до Євросоюзу під загрозою.

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Як повідомляє Financial Times, президент Франції Емманюель Макрон та голова Європейської ради Антоніу Кошта зверталися до Володимира Зеленського з проханням не підписувати закон, що може послабити незалежність НАБУ і САП. У цей самий день на аналогічному заклику наполягали посли країн "Великої сімки" в Києві.

Європейські лідери серйозно занепокоєні рішенням президента Зеленського підписати закон, що передає контроль над антикорупційними органами генеральному прокурору. Цей крок у ЄС вважають загрозою для демократичного поступу України та її подальшого членства в ЄС.

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс підкреслив: прозорість, реформи та незалежність НАБУ і САП – критично важливі умови для фінансової підтримки Європою. За його словами, саме ці інституції мають забезпечувати довіру громадян і відповідати європейським стандартам боротьби з корупцією.

На тлі цієї ситуації представники G7 наголосили у спільній заяві, що "уважно стежать" за розвитком подій.

Як повідомляв Фокус, зовнішньополітичні відомства Німеччини та Франції негативно відреагували на скандальний закон щодо НАБУ та САП.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила владу України про негативний вплив ситуації навколо антикорупційних органів на оборонні інвестиції та фінансування відновлення.

Також Фокус писав, що майже 50 нардепів підписали новий законопроєкт щодо НАБУ і САП.

Президент України Володимир Зеленський анонсував новий законопроєкт для НАБУ і САП, через це Раді доведеться перервати канікули.

Щонайменше у 17 містах України відновились протести через закон №12414, який обмежує повноваження НАБУ і САП.

Раніше Фокус розбирав, що стоїть за законопроєктом №12414, та чим може обернутися перезавантаження антикорупційної системи для України.