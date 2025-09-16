Явные мотивы и тайная миссия: зачем Трамп едет в Европу и как это повлияет на войну в Украине

Владимир Зеленский анонсировал приезд в ближайшие дни президента США Дональда Трампа в Европу. Чего следует ожидать Киеву и союзникам от визита главы Белого дома, выяснял Фокус.

О намерении президента США Дональда Трампа совершить визит в Европу "в третью неделю сентября" Владимир Зелеский рассказал в вечернем обращении в понедельник, 15 сентября.

"Мы готовим насыщенную дипломатическую неделю в рамках Генассамблеи ООН. Очень важно, чтобы она стала толчком для новых шагов в дипломатии. За неделю до начала работы Генассамблеи президент Трамп будет находиться в Европе", — констатировал глава государства.

Кроме того, он добавил, что Украина сейчас активно координирует позиции с европейскими партнерами, чтобы подготовить совместные решения, направленные на усиление давления в отношении России: "Ведь если мировое сообщество не дает жесткого ответа на затягивание войны, откладывает санкции и пошлины, а российская армия позволяет себе безнаказанно бить даже по Польше, это только подталкивает Путина к продолжению агрессии".

Как известно, 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 9 сентября, а заседание высокого уровня запланировано на грядущий понедельник, 22 сентября.

В то же время в свежем интервью Sky News украинский лидер заявил, что глава Кремля ищет пути выхода из политической изоляции и пытается всячески обмануть президента США с тем, чтобы отсрочить введение новых санкций со стороны Вашингтона.

"Он (Путин — Фокус) должен был бы потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Но вместо этого он вышел из изоляции. Он получил фотографии с президентом Трампом на Аляске. Он ведет войну, и все пытаются остановить его, споря, прося его, но следует применить силу. Он понимает силу. Это его язык. Поэтому мы очень просим европейские страны и США продемонстрировать эту силу. Я уверен, что США могут применить достаточные санкции, чтобы нанести вред российской экономике, к тому же Дональд Трамп имеет достаточную силу, чтобы Путин его боялся", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Какие политические мотивы побуждают Трампа активизироваться на европейском направлении

Комментируя Фокусу причинно-следственные связи визита президента США в Европу, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отмечает: "Прежде всего, я бы здесь обратил внимание на то, что в Соединенных Штатах как раз начинаются гонки по довыборам в Конгресс и Дональд Трамп должен учитывать эту ситуацию. В этом контексте замечу, что в США 3% населения, а это более девяти миллионов человек, составляют этнические поляки. Почти всегда все эти люди голосуют за республиканцев. Очевидно, многие из них сейчас будут пристально наблюдать за тем, как и что Дональд Трамп будет говорить о защите европейских союзников, в первую очередь Польши".

Подчеркнув, что европейский визит американского президента происходит на фоне кризиса в отношениях с Россией, эксперт добавил: "Кризис обусловлен включением в действие после недавнего инцидента с российскими дронами в Польше 4-й статьи НАТО, а четвертая статья фактически переводит Альянс в военное положение. И с этой точки зрения вопрос безопасности будет одним из главных, хотя и вопрос антироссийских санкций также будет обсуждаться. По некоторым слухам, европейцы заняли более жесткую позицию относительно переговоров с Трампом, чем это было до сих пор, требуя гарантированных совместных действий. То есть, это не может быть какой-то ультиматум, после которого Дональд Трамп выйдет и скажет, что дает Путину еще 2-3 дня или 2-3 недели. Нет. Если решения будут, европейцы будут настаивать на их практической реализации".

Это, безусловно отразится на ситуации в Украине, — Александр Леонов

Отдельное внимание политолог обращает на активность Китая на европейском дипломатическом треке: "Пекин, среди прочего, говорит о том, что вместе с вопросами торговли он готов обсуждать и вопрос прекращения войны в Украине. А Китай — это государство, которое действительно может заставить Россию прекратить войну. Я думаю, что на этом фоне теперь визит Дональда Трампа в Европу не будет таким триумфальным, как было раньше, поскольку для Европы подошел достаточно критический момент: она должна четко понимать, можно ей рассчитывать на США, как на надежного союзника, или нет. И европейцы, скорее всего, будут требовать от Трампа четкого ответа".

В случае, если Дональд Трамп абстрагируется от европейцев, констатирует Александр Леонов, влияние США в Европе начнет резко падать и может встать ребром вопрос о построении собственной системы безопасности, без оглядки на Вашингтон.

Эксперт прогнозирует, что даже если по итогам визита Трампа в Европу не прозвучат громкие политические заявления, в закрытом режиме американский лидер все равно расставит по вопросам европейцев все точки над "И".

"Это, безусловно, отразится на ситуации в Украине, поскольку мы четко будем понимать, каким образом двигаться дальше, как США будут продавать оружие нам и евросоюзникам для дальнейшей передачи нам и т.д.", — подчеркивает эксперт.

В любом случае, отмечает политолог, Дональду Трампу все же придется адекватно реагировать на ситуацию, поскольку "он выглядит некрасиво уже не только в глазах европейских союзников, но и в восприятии избирателей Республиканской партии". В предвыборный период, это, отмечает Александр Леонов, является достаточно опасной игрой с электоральным огнем, поскольку потеря большинства в одной, а то и двух палатах Конгресса, приведет к персональным проблемам для самого Трампа, а не только для его однопартийцев.

В общем, резюмирует аналитик, избирательная гонка в США, так или иначе играют в пользу Украины.

"Да, к сожалению, республиканцы не поддерживают увеличение помощи Украине, однако этот вопрос решен через продажу оружия и остро не стоит. Наряду с тем, республиканцы требуют более жестких действий в отношении России, потому что они считают ее врагом. Причем среди республиканцев таких людей больше, чем в целом по стране и это еще одна проблема Дональда Трампа", — заключает Александр Леонов.

Удастся ли Трампу уговорить европейцев ввести санкции против РФ ее союзников

В том, что визит президента США Дональда Трампа в Европу обусловлен, прежде всего, его желанием координации в санкционной политике, убежден ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"Но на самом деле я не воспринимаю это, как санкции против России. Я воспринимаю это, как попытку затянуть Евросоюз (ЕС) в общую с американской позицию по повышению пошлин в отношении Китая и Индии. У Трампа есть большое желание сломать мировую торговую систему, которая, как он считает, не работает в интересах США и он пытается, чтобы ЕС совместно со Штатами также делал шаги в этом направлении. Пока я не вижу желания ЕС это делать и это, среди прочего, обусловлено так называемым фактором ненадежности Трампа. То есть европейцы опасаются, что ЕС введет пошлины, а США — нет", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По его убеждению, нынешний визит главы Белого дома в Европу будет попыткой Трампа убедить европейцев действовать синхронно.

В то же время Украина, акцентирует Иван Ус, в сложившейся ситуации должна постоянно подчеркивать, что ключевой санкционной целью должна быть именно Россия, что должны четко почувствовать такие игроки, как Индия и Китай. "Мы должны максимально увязать это с РФ, чтобы отказ от закупки российских ресурсов означал бы автоматическое снятие пошлин и Нью-Дели и Пекин почувствовали заинтересованность", — аргументирует Иван Ус.

Отвечая на вопрос о том, удастся ли Трампу уговорить европейцев на совместные санкционные шаги, эксперт отметил: "Я думаю, что да, потому что это в конечном итоге отвечает и интересам Европы, которая не желает терять позиции и оказываться на мировом экономическом маргинесе".

Констатировав, что немало претензий сейчас накопилось к Соединенным Штатам, эксперт между тем подчеркнул, что и Европа, которая хоть и поддерживает Украину, "тоже далеко не святая".

В качестве наглядного подтверждения своих слов Иван Ус привел статистику, которая свидетельствует, что только за первый квартал 2025 года страны-члены ЕС заплатили России $9,5 млрд за различные товары, из которых семь с половиной миллиардов составляет оплата за продукцию энергетического сектора. Учитывая это, отмечает аналитик, сейчас действительно необходимо давить на те страны ЕС, которые продолжают покупать товары в РФ.

И в этом смысле, считает Иван Ус, своим давлением на Европу Дональд Трамп может невольно поспособствовать Украине в том смысле, что в конце концов российская экономика не позволит Кремлю продолжать полномасштабную войну.

Таким образом, резюмирует эксперт, гипотетически визит президента США в Европу может принести "весьма интересные" результаты для Украины, если не здесь и сейчас, то в перспективе, причем перспективе не слишком далекой.