"Надо сваливать из этой страны": Рада лишила мандата депутата из "Слуги народа"

Верховная Рада поддержала заявление народного депутата от "Слуги народа" Анны Колесник о сложении депутатских полномочий, которое парламентарий подала еще в июле. Ее место займет Дмитрий Слинько, который ранее работал в ряде украинских СМИ, в том числе в Фокусе.

"За" проголосовали 262 депутата, сообщает "Интерфакс-Украина". В свою очередь "Украинская правда" пишет, что депутат не появлялась на рабочем месте с 12 марта этого года.

По словам спикера фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук, место Колесник займет Дмитрий Слинько, поскольку кандидаты выше в списке Юлия Полийчук и Владимир Тригуб отказались от должности.

"Он долгое время работал журналистом и редактором в ведущих изданиях", – рассказала Палийчук журналистам о Слинько.

По ее словам, за плечами у нового народного депутата – работа в "Интерфакс-Украина", "Экономические ведомости", "Дело", "Фокус", "Корреспондент", "Красивая страна". На его счету – несколько туристических путеводителей по Украине.

45-летний Слинько – киевлянин. Он – выпускник экономического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности "Международная экономика".

К "Слуге народа" Дмитрий присоединился в 2019-м, работал редактором партийной газеты и руководил информационным хабом.

По данным движения "Честно", Дмитрий Слинько — 151-й в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.

Анна Колесник: чем запомнилась

Колесник подала заявление о сложении мандата еще в июле.

14 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили ей о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию более чем на 4,4 млн грн. Действия лица квалифицировали по ч.1 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины. Подозрение подписал руководитель САП.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал Анну Колесник виновной по ее делу с декларированием, однако наказана она в итоге не была.

"По приговору суда народному депутату назначено наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год", — сказано в сообщении САП.

Но при этом, на основании п. 1 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 Уголовного кодекса Украины, наказана чиновница не была, так как срок давности преступления уже истек.

В марте 2021 года она попала в неприятную ситуацию из-за переписки. Во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады тогдашнего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, который рассказал, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, она писала своим знакомым, что "надо сваливать из этой страны".

Скрин переписки депутата сохранился на просторах сети

Позже она объяснила, что имела в виду отпуск на майские праздники, а не побег.



