"Треба звалювати з цієї країни": Рада позбавила мандата депутатку зі "Слуги народу"

Верховна Рада підтримала заяву народної депутатки від "Слуги народу" Анни Колесник про складення депутатських повноважень, яку парламентарій подала ще в липні. Її місце займе Дмитро Слинько, який раніше працював у низці українських ЗМІ, зокрема у Фокусі.

"За" проголосували 262 депутати, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Своєю чергою "Українська правда" пише, що депутатrf не з'являлася на робочому місці з 12 березня цього року.

За словами спікерки фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук, місце Колесник посяде Дмитро Слинько, оскільки кандидати вище у списку Юлія Полійчук і Володимир Тригуб відмовилися від посади.

"Він довгий час працював журналістом і редактором у провідних виданнях", — розповіла Палійчук журналістам про Слинька.

За її словами, за плечами в нового народного депутата — робота в "Інтерфакс-Україна", "Економічні відомості", "Діло", "Фокус", "Кореспондент", "Красива країна". На його рахунку — кілька туристичних путівників Україною.

45-річний Слинько — киянин. Він — випускник економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка".

До "Слуги народу" Дмитро приєднався 2019-го, працював редактором партійної газети та керував інформаційним хабом.

За даними руху "Чесно", Дмитро Слинько — 151-й у списку партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 року.

Анна Колесник: чим запам'яталася

Колесник подала заяву про складання мандата ще в липні.

14 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили їй про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації на понад 4,4 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України. Підозру підписав керівник САП.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав Анну Колесник винною у її справі з декларуванням, однак покараною її в підсумку не було.

"За вироком суду народному депутату призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 44,2 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік", — ідеться в повідомленні САП.

Але при цьому, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 Кримінального кодексу України, покарано чиновницю не було, оскільки строк давності злочину вже минув.

У березні 2021 року вона потрапила в неприємну ситуацію через листування. Під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради тодішнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, який розповів, що Росія стягує війська до кордону з Україною, вона писала своїм знайомим, що "треба звалювати з цієї країни".

Пізніше вона пояснила, що мала на увазі відпустку на травневі свята, а не втечу.

