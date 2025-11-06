Победа "антиТрампа" в Нью-Йорке: изменят ли политические настроения в США отношение к поддержке Украины

Американские демократы победили на первых крупных выборах второго президентского срока 79-летнего Дональда Трампа. Каким образом изменения политического ландшафта в США могут отразиться на отношениях официальных Киева и Вашингтона, выяснял Фокус.

Политические оппоненты действующего президента США празднуют сейчас большую электоральную победу, поскольку их кандидаты получили доступ к властному рулю во всех городах, где 2 ноября проходило волеизъявление. В частности, мэром Нью-Йорка стал Зоран Мамдани, 34-летний демократический социалист, а в Вирджинии и Нью-Джерси умеренные демократы 46-летняя Эбигейл Спанбергер и 53-летняя Майки Шеррилл с большим отрывом победили на выборах губернаторов республиканских конкурентов, которых публично поддерживал президент Трамп.

Между тем настоящей сенсацией выборов стала победа Мамдани, который является откровенным политическим врагом нынешнего главы Белого дома. В своей речи 34-летний политик дал понять, что считает свою победу на выборах поражением президента США, который неоднократно призывал жителей мегаполиса не голосовать за него.

Зоран Мамдани стал самым молодым мэром крупнейшего города США за более чем за сто лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки, который занял эту должность. Уникальной его победу над бывшим губернатором Эндрю Куомо и республиканцем Кертисом Сливой делает то, что приобщаясь к избирательному марафону Мамдани не имел ни железной поддержки со стороны однопартийцев-демократов, ни медийной узнаваемости.

Почему победа демократов несет риски для Украины

Комментируя Фокусу пост избирательные расклады в США, политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук отмечает следующее: "В Соединенных Штатах несколько специфическая электоральная ситуация — там есть довольно четкая региональная картина политических симпатий/антипатий. Между тем даже разгромная победа демократов в том же Нью-Йорке вовсе не означает автоматических колоссальных преимуществ над Трампом в общеамериканском измерении. Более того, для Трампа в контексте мобилизации его электората победа Мамдани может быть выгодной, поскольку фигура радикально левого демократа мусульманского происхождения является достаточно удобным чучелом и мишенью для битья".

По мнению эксперта, Мамдани является для Трампа "идеальным оппонентом", а взамен в Демпартии могут начаться негативные для нее процессы: "Тот факт, что в Демократической партии верх берут ультралевые политики — не очень хорошо для этой политической силы, поскольку там начнутся внутренние трения и распри, которые грозят серьезным расколом".

Отдельно политолог указывает на то, что определенные риски могут существовать и для Украины. "Нам ни в коем случае не следует забывать о том, что ультралевые демократы, так же как и ультраправые республиканцы не слишком благосклонны в вопросах поддержки Украины. Нового мэра Нью-Йорка, кстати, поддержала Окасио Контес (член Палаты представителей США от Демпартии — Фокус), которая в начале полномасштабной российско-украинской войны присоединилась к заявлению демократов, призвавших президента Байдена заставить Киев идти на диалог с РФ. Потом на них нажали и они это заявление отозвали, но настроения соответствующие никуда не испарились", — заключает Петр Олещук.

Как политические распри в США повлияют на позиции Украины

В то же время политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Если говорить конкретно о Нью-Йорке, то можно констатировать, что там победил антиТрамп во всех смыслах. В целом, выборы в Нью-Йорке показали усиление не просто политического, а мировоззренческого и идеологического раскола Америки. То есть, лавры победителя достались не просто антиТрампу, а радикальной версии антитрампизма. То, что американские центристы теряют влияние для нас не очень хорошая тенденция, ну а для Трампа это вызов, поскольку по итогам нынешних региональных избирательных гонок позиции Республиканской партии ослабли. Несмотря на то, что выборы в Конгресс состоятся в 2026 году, уже сегодня для Трампа звучат тревожные звоночки".

Усиление раскола и внутренней вражды внутри Америки, считает политолог, вызовет нестабильность политики Вашингтона в отношении Украины, Европы и мира в целом. "На нас сейчас работает то, что Трамп хочет быть главным мировым миротворцем и достаточно активно занимается вопросом мирного урегулирования. Дай Бог, чтобы так было и в дальнейшем, но внутриполитическая ситуация может отвлекать внимание Трампа к российско-украинской войне и уменьшать его заинтересованность внешними процессами в целом. Вот здесь уже могут возникнуть определенные риски для нас — не критические, но неприятные", — говорит политолог.

Также эксперт прогнозирует, что хотя внешнеполитическая тематика на выборах-2026 в Конгресс не будет играть первую скрипку, противостояние между демократами и республиканцами может создать серьезные проблемы по двухпартийной поддержке Украины.

"Нам никоим образом не стоит вмешиваться во внутриполитические разборки по-американски. Должны, сохраняя нейтралитет, работать с Трампом, минуя вопрос политического противостояния в США", — резюмирует Владимир Фесенко.

Действительно ли выборы в Соединенных Штатах способствуют Украине

Констатировав, что США сейчас переживают "глубинный раскол", политолог Юрий Богданов в разговоре с Фокусом заметил: "Год назад президентские выборы в США выиграл кандидат с ярко право радикальной аджендой, а сейчас мы увидели запрос в крупных американских городах на левый радикализм. Америка сейчас столкнулась с самыми большими расколами в истории. Социальные, политические и экономические разломы там очень и очень высоки. А поскольку ключевые проблемы не решаются, политика соответственно радикализируется, потому что одни люди хотят социальной справедливости, обращаясь к правому популизму, а другие — хотят этого же, но примыкают к популизму левому".

В парадигму нынешних политических настроений в США, считает эксперт, вполне гармонично вписывается победа в Нью-Йорке ультралевого "врага Трампа".

"Учитывая нынешнюю политическую конъюнктуру в Соединенных Штатах, целесообразно привести весьма интересную статистику. Итак, при Рональде Рейгане примерно 40% американских семей до тридцати лет могли позволить себе купить собственное домохозяйство в виде дома. Сейчас таких семей около десяти процентов. То есть, если мы возьмем такой простой и одновременно важный для американцев критерий, как доступ к жилью, то увидим, что он упал за сорок лет в четыре раза. Это же касается образования, доступа к медицине и так далее. Фактически третий класс серьезно обеднел, а бедные стали еще беднее. Сейчас Америка по своим социальным стандартам очень приближена к собственной карикатуре из советской пропаганды. И на этом спекулируют как трамписты, так и условные ультралевые", — подчеркивает политолог.

Эксперт считает, что мэрские выборы в Нью-Йорке стали ярким свидетельством очерченной тенденции, которая между тем существенно не будет коррелировать внешнеполитическую тактику Вашингтона, в том числе и в отношении Украины. "Нам реально повезло, что Путин — идиот, поведение которого, когда он последние полгода последовательно настраивал Трампа против себя, не поддается здравому смыслу", — подчеркивает Юрий Богданов.

Политолог убежден, что именно благодаря путинской тактике в отношении президента США Украину сейчас поддерживают "даже избиратели Трампа", с чем глава Белого дома не может не считаться. Собственно с учетом электорального американского пульса, прогнозирует аналитик, поддержка воюющей Украины будет в США одним из элементов избирательных процессов. Таким образом, то, что в 2026 году в США состоятся выборы в Конгресс политолог считает скорее плюсом для Украины, поскольку Дональду Трампу, хочет он того или нет, придется реагировать на настроения избирателей.