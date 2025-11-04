Ядерное наступление Трампа: почему риторика президента США выгодна Украине

Президент США Дональд Трамп заявляет, что его страна имеет больше всего на планете ядерного оружия — достаточно, чтобы "взорвать мир 150 раз". С какой целью глава Белого дома максимально подогревает атомный тематический кейс и как это влияет на политическую погоду вокруг российско-украинской войны, выяснял Фокус.

О способности Соединенных Штатов благодаря своим ядерным возможностям "сто пятьдесят раз взорвать мир" Дональд Трамп рассказал в свежем интервью CBS News. Отдельно американский лидер подчеркнул, что официальный Вашингтон имеет больше ядерного оружия, чем любая другая страна, добавив при этом, что Россия занимает второе место, а Китай — третье. В то же время глава Белого дома акцентировал на важности вести переговоры с лидерами РФ и КНР о денуклеаризации.

Свое намерение возобновить ядерные испытания нынешний хозяин Овального кабинета обосновал следующим образом: "Ну, потому что вы должны увидеть, как они (все элементы ядерного оружия — Фокус) работают. Причина, почему я говорю об испытаниях, заключается в том, что Россия объявила о том, что они собираются провести испытания. Если вы заметили, Северная Корея постоянно проводит испытания. Другие страны проводят испытания. Мы единственная страна, которая не проводит испытаний, и я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытаний".

В ответ на реплику журналиста относительно того, что Москва провела испытания систем доставки ядерного оружия, а не собственно самого ядерного оружия, президент США настоял, что РФ тестирует именно ядерное оружие: "Россия испытывает, и Китай испытывает, но они об этом не говорят. Вы знаете, у нас открытое общество. Мы отличаемся. Мы говорим об этом. У них нет репортеров, которые будут писать об этом. А у нас есть. Нет, мы будем испытывать, потому что они испытывают и другие испытывают. И, безусловно, Северная Корея испытывает. И Пакистан также испытывает".

Напомним, на днях Дональд Трамп поручил Пентагону в немедленном порядке возобновить проведение испытаний ядерного оружия. Соответствующее указание прозвучало на фоне восхвалений российского правителя Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Военная разведка Норвегии сообщила, что запуск этой ракеты был осуществлен с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Вскоре после того, как в Кремле и российском Минобороны рассказали о тестировании "Буревестника", Дональд Трамп напомнил и о том, что Соединенные Штаты имеют подводные атомные лодки, расположенные неподалеку Российской Федерации.

Действительно ли ядерная угроза миновала еще в начале российско-украинской войны

Комментируя Фокусу вокруг ядерные страсти и, в частности, их вероятное опосредованное влияние на российско-украинскую войну, политолог, эксперт по ракетным программам Александр Кочетков отмечает: "На мой взгляд, нынешняя игра ядерными мускулами существенно отличается от той, которая имела место в 2022 году, когда враг был отброшен от Киева, Чернигова, Сум, Харькова... Тогда генералы из российского Генштаба действительно планировали во избежание поражения удары тактическим ядерным оружием. Но в ситуацию вмешался с одной стороны Байден, с другой стороны — Си Цзиньпин, которые просто и доступно объяснили россиянам, что применение даже тактического ядерного оружия приведет к страшным последствиям, прежде всего, для самой России. После этого никаких практических попыток не было, а все ядерные учения, которые Россия проводит все чаще, она проводит в полном соответствии с действующими международными договорами".

Подчеркнув, что Соединенные Штаты пристально следят через спутники за "ядерной мышиной возней" РФ, эксперт добавил: "На самом деле США пока не видят ничего угрожающего со стороны России. Вместе с тем, риторика вокруг этой темы действительно подогрета до максимума. При этом следует понимать, что Путин пытается пугать "ядеркой" не руководителей других государств, которые имеют полную и достоверную информацию, в том числе и о "Буревестнике" и то, что никакой ядерной торпеды "Посейдон" нет и быть не может, а "Орешник" фактически не летает, ну и с комплексом "Сармат" есть огромные проблемы. Руководители государств об этом знают, а вот рядовые граждане — нет. Именно жителей Европы и США и пытается напугать ядерной мощью Путин с тем, чтобы они каким-то образом влияли на свои правительства, чтобы те прекратили поддержку Украины".

При этом Дональд Трамп, говорит политолог, будучи крайне эмоциональным человеком, чрезвычайно чутко реагирует на ядерные спекулятивные игры Москвы. "Президент США реагирует лично даже на какую-то откровенную глупость, которую несет Медведев, но в целом нынешнее бряцание на словах ядерным оружием не выходит и де-юре, и де-факто за пределы существующих договоров между США и СССР, к которым присоединились все официальные ядерные державы. А эти документы, напомню, запрещают любые ядерные испытания на земле и под ней, в воде и под водой, в воздухе и даже в космосе. Существуют лабораторные методы. То есть, берутся образцы ядерного материала, того же самого плутония, который является основой ядерного заряда и тщательно изучаются. Иначе говоря, в лабораторных условиях вполне реально смоделировать ситуацию и сделать выводы о том, в каком состоянии находится сейчас ядерный материал — способен ли он к взрыву, или он устарел. Именно это на самом деле имеет в виду Трамп и ничего страшного в этом нет — просто риторика действительно фонтанирует эмоциями", — заключает Александр Кочетков.

Какой подтекст носят заявления Трампа относительно ядерных испытаний

В то же время исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом акцентирует: "Давайте, вспомним, как в 2022 году Путин постоянно шантажировал Запад "ядеркой". Я помню, как в начале полномасштабного вторжения звучали заявления Медведева о том, что даже санкции против России будут восприниматься как вооруженное нападение с соответствующими реакциями. И, как признаются сейчас люди из окружения Байдена, эти угрозы со стороны Кремля часто достигали цели и Белый дом, опасаясь эскалации, не обжегшись на молоке, дул при этом на воду. Но сейчас картина другая и довольно интересная. В частности, Трамп показывает, что готов играть в ядерную игру вдвоем с Россией, забирая таким образом у Путина едва ли не единственный козырь, который позволяет РФ как-то влиять на ситуацию. То есть, если раньше Путин изображал из себя городского сумасшедшего, то сейчас ему показывают, что не он один в городе такой".

В истории с нынешней "игрой ядерными заявлениями" эксперт выделяет один момент: "Когда после 90-х все ядерные страны отказались от испытаний в рамках разоружения, практически все испытания происходили путем компьютерного моделирования. Но, как говорят узкопрофильные специалисты, этого не всегда достаточно для того, чтобы четко проанализировать новые виды оружия и тому подобное. И я думаю, что Трамп сейчас решил воспользоваться заявлениями Путина, его бряцанием оружием, чтобы провести полный цикл испытаний. Такой шаг, считаю, существенно повлияет на качество американского ядерного оружия, позволяя ему двигаться вперед".

В целом, по убеждению Александра Леонова, "ядерная" риторика Трампа свидетельствует, что, во-первых, он готов к любой эскалации с РФ, а во-вторых, предпринимает реальные шаги для усовершенствования ядерного потенциала Соединенных Штатов. Таким образом, резюмирует политолог, Трамп, демонстрируя готовность США оставаться передовой страной, одновременно осуществляет и практическое, и психологическое давление на своих визави — причем не только на РФ, но и на Китай, который в ядерном потенциале существенно уступает Америке и России.

Нынешняя активность Дональда Трампа, считает эксперт, может способствовать тому, что КНР будет "жестче сдерживать своих вассалов, к числу которых относится и Россия". В дальнейшем же Пекин, прогнозирует Александр Леонов, будет пытаться "выжать" для себя особую роль в процессе мирного урегулирования для того, чтобы хотя бы обозначить РФ как зону своего влияния. Кроме того, отмечает политолог, Китай не прочь "погреть руки вокруг чужого очага", накидывая глаз на возможное участие в восстановлении Украины.