Ядерний наступ Трампа: чому риторика президента США вигідна Україні

Президент США Дональд Трамп заявляє, що його країна має найбільше на планеті ядерної зброї — достатньо, щоб "підірвати світ 150 разів". З якою метою очільник Білого дому максимально підігріває атомний тематичний кейс і як це впливає на політичну погоду довкола російсько-української війни, з’ясовував Фокус.

Про спроможність Сполучених Штатів завдяки своїм ядерним можливостям «сто п’ятдесят разів підірвати світ» Дональд Трамп розповів у свіжому інтерв’ю CBS News. Окремо американський лідер наголосив, що офіційний Вашингтон має більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, додавши при цьому, що Росія посідає друге місце, а Китай - третє. Водночас очільник Білого дому акцентував на важливості вести перемовини з лідерами РФ і КНР про денуклеаризацію.

Свій намір відновити ядерні випробування нинішній господар Овального кабінету обґрунтував наступним чином: «Ну, тому що ви повинні побачити, як вони (усі елементи ядерної зброї - Фокус) працюють. Причина, чому я говорю про випробування, полягає в тому, що Росія оголосила про те, що вони збираються провести випробування. Якщо ви помітили, Північна Корея постійно проводить випробування. Інші країни проводять випробування. Ми єдина країна, яка не проводить випробувань, і я не хочу бути єдиною країною, яка не проводить випробувань».

У відповідь на репліку журналіста стосовно того, що Москва провела випробування систем доставки ядерної зброї, а не власне самої ядерної зброї, президент США наполіг, що РФ тестує саме ядерну зброю: «Росія випробовує, і Китай випробовує, але вони про це не говорять. Ви знаєте, у нас відкрите суспільство. Ми відрізняємося. Ми говоримо про це. У них немає репортерів, які будуть писати про це. А у нас є. Ні, ми будемо випробовувати, тому що вони випробовують і інші випробовують. І, безумовно, Північна Корея випробовує. І Пакистан також випробовує».

Нагадаємо, днями Дональд Трамп доручив Пентагону в негайному порядку відновити проведення випробовувань ядерної зброї. Відповідна вказівка

пролунала на фоні вихвалянь російського правителя Путіна випробуваннями крилатої ракети «Буревестник» з ядерною енергетичною установкою. Військова розвідка Норвегії повідомила, що запуск цієї ракети було здійснено з арктичного архіпелагу Нова Земля у Баренцовому морі. Невдовзі після того, як у Кремлі та російському Міноборони розповіли про тестування «Буревестника», Дональд Трамп нагадав і про те, що Сполучені Штати мають підводні атомні човни, розташовані неподалік Російської Федерації.

Чи дійсно ядерна загроза минула ще на початках російсько-української війни

Коментуючи Фокусу довкола ядерні пристрасті і, зокрема, їхній ймовірний опосередкований вплив на російсько-українську війну, політолог, експерт з ракетних програм Олександр Кочетков зазначає: «На мій погляд, нинішня гра ядерними мускулами суттєво відрізняється від тієї, яка мала місце у 2022 році, коли ворога було відкинуто від Києва, Чернігова, Сум, Харкова... Тоді генерали з російського Генштабу дійсно планували задля уникнення поразки удари тактичною ядерною зброєю. Але в ситуацію втрутився з однієї сторони Байден, з іншого боку - Сі Цзіньпін, які просто і доступно пояснили росіянам, що застосування навіть тактичної ядерної зброї призведе до страшних наслідків, передусім, для самої Росії. Після цього жодних практичних спроб не було, а всі ядерні навчання, які Росія проводить дедалі частіше, вона проводить у повній відповідності до діючих міжнародних договорів».

Підкресливши, що Сполучені Штати пильно слідкують через супутники за «ядерною мишачою суєтою» РФ, експерт додав: «Насправді США наразі не бачать нічого загрозливого з боку Росії. Поряд з тим, риторика довкола цієї теми дійсно підігріта до максимуму. При цьому слід розуміти, що Путін намагається лякати «ядеркою» не очільників інших держав, які мають повну та достовірну інформацію, зокрема й про «Буревестник» і те, що ніякої ядерної торпеди «Посейдон» не має і бути не може, а «Орешник» фактично не літає, ну і з комплексом «Сармат» є величезні проблеми. Очільники держав про це знають, а ось пересічні громадяни - ні. Саме мешканців Європи та США і намагається налякати ядерною потугою Путін з тим, аби вони якимось чином впливали на свої уряди, щоб ті припинили підтримку України».

При цьому Дональд Трамп, каже політолог, будучи вкрай емоційною людиною, надзвичайно чутливо реагує на ядерні спекулятивні ігри Москви. «Президент США реагує особисто навіть на якусь відверту дурню, яку несе Медведєв, але загалом нинішнє брязкання на словах ядерною зброєю не виходить і де-юре, і де-факто за межі існуючих договорів між США та СРСР, до яких доєдналися усі офіційні ядерні держави. А ці документи, нагадаю, забороняють будь-які ядерні випробування на землі і під нею, у воді і під водою, у повітрі і навіть у космосі. Існують лабораторні методи. Тобто, беруться зразки ядерного матеріалу, того ж самого плутонію, який є основою ядерного заряду і ретельно вивчаються. Інакше кажучи, в лабораторних умовах цілком реально змоделювати ситуацію і зробити висновки про те, в якому стані знаходиться наразі ядерний матеріал – чи він здатний до вибуху, чи він застарів. Саме це насправді має на увазі Трамп і нічого страшного в цьому не має – просто риторика дійсно фонтанує емоціями», - підсумовує Олександр Кочетков.

Який підтекст носять заяви Трампа щодо ядерних випробувань

Водночас виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов у розмові з Фокусом акцентує: «Давайте, згадаємо, як у 2022 році Путін постійно шантажував Захід «ядеркою». Я пам’ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення лунали заяви Медведєва про те, що навіть санкції проти Росії сприйматимуться як збройний напад з відповідними реакціями. І, як зізнаються наразі люди з оточення Байдена, ці погрози з боку Кремля часто-густо досягали мети і Білий дім, побоюючись ескалації, не обпікшись на молоці, дув при цьому на воду. Але зараз картина інша і досить цікава. Зокрема, Трамп показує, що готовий грати в ядерну гру вдвох з Росією, забираючи таким чином у Путіна чи не єдиний козир, який дозволяє РФ якось впливати на ситуацію. Тобто, якщо раніше Путін зображав з себе міського божевільного, то зараз йому показують, що не він один у місті такий».

В історії з нинішньою «грою ядерними заявами» експерт виділяє один момент: «Коли після 90-х усі ядерні країни відмовилися від випробувань в рамках роззброєння, практично усі випробовування відбувалися шляхом комп’ютерного моделювання. Але, як кажуть вузькопрофільні спеціалісти, цього не завжди достатньо для того, аби чітко проаналізувати нові види зброї тощо. І я думаю, що Трамп наразі вирішив скористатися заявами Путіна, його брязканням зброї, щоби провести повний цикл випробувань. Такий крок, вважаю, суттєво вплине на якість американської ядерної зброї, дозволяючи їй рухатися вперед».

В цілому, на переконання Олександра Леонова, «ядерна» риторика Трампа свідчить, що, по-перше, він готовий до будь-якої ескалації з РФ, а по-друге, робить реальні кроки для удосконалення ядерного потенціалу Сполучених Штатів. Таким чином, резюмує політолог, Трамп, демонструючи готовність США залишатися передовою країною, одночасно здійснює і практичний, і психологічний тиск на своїх візаві – причому не лише на РФ, а й на Китай, який у ядерному потенціалі суттєво поступається Америці і Росії.

Нинішня активність Дональда Трампа, вважає експерт, може сприяти тому, що КНР «жорсткіше стримуватиме своїх васалів, до числа яких відноситься й Росія». Надалі ж Пекін, прогнозує Олександр Леонов, намагатиметься «вичавити» для себе особливу роль в процесі мирного врегулювання для того, щоб бодай позначити РФ як зону свого впливу. Крім того, зазначає політолг, Китай не проти «погріти руки довкола чужого вогнища», накидаючи оком на можливу участь у відновленні України.