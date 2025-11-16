"Война переживает худшую точку": в МИД Турции сделали заявление о переговорах между Украиной и Россией

Российско-украинская война оказалась в худшей точке, и ни одна из сторон не может откровенно высказываться о желании мирных переговоров, ведь "не хочет казаться слабой". В то же время в Турции есть предложение по российско-украинским переговорам.

Полномасштабная война, которая длится уже четвертый год подряд в Украине, рано или поздно завершится мирными переговорами. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире медиа A Haber вечером 15 ноября.

Турецкий чиновник рассказал, что последствия и глобальное влияние, вызванные войной в Украине, "глубоко ощущаются" в Европе, отметив, что боевые действия должны прекратиться. Это можно остановить только путем проведения переговоров между сторонами конфликта, считает министр.

Фидан также отметил, что война в Украине сейчас переживает свою худшую точку и превратилась в "войну дронов".

Відео дня

"Я считаю, что эта война сейчас переживает свою худшую точку, потому что стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга. Теперь это превратилось в войну дронов", — заявил турецкий чиновник.

Он также пояснил, что ни одна из сторон не может "никуда продвигаться", а двигаются вперед только те, кто "не считается с потерями" на поле боя.

Российской стороне "достижения" на поле боя стоили огромных усилий и потерь, из-за чего россиянам необходимо задуматься о мире, отметил Фидан. При этом главная проблема сейчас заключается в том, что ни одна из сторон "не может открыто говорить" о желании к переговорам для завершения войны, поскольку "не хочет казаться слабой для другой".

Хакан Фидан также отметил, что переговоры Украины и России "неизбежны", и предположил, что они могут возобновиться. Он в частности высказал мнение о том, что переговорный процесс может возобновиться в Турции.

"Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может случиться в Турции или где-то еще, но я верю, что этот мир точно наступит", — заявил турецкий чиновник.

Переговоры Украины и России: что происходит сейчас

В конце октября заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью росСМИ заявил, что предложения России Украине о гуманитарных паузах и рабочих группах остаются в силе, а Кремль якобы готов обсудить предложения Киева, однако тот "уклоняется" от прямых переговоров.

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов 12 ноября росСМИ рассказал, что Кремль готов к возобновлению переговоров с Украиной "в любой момент", однако в том случае, если "будет проявлена политическая воля Киева".

Напомним, 13 ноября министры иностранных дел стран "Большой семерки" объявили, что отправной точкой переговоров должна стать линия соприкосновения.